Хотіла помити ручки і впала в воду: на Харківщині знайшли тіло 6-річної дівчинки

В селищі Гути Богодухівського району, що на Харківщині, потонула дівчинка. Її тіло знайшли у технічній водоймі цукрового заводу.

Відомо, що дівчинці було 6 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії та визначають свідків.

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Як відбулась трагедія

За попередньою інформацією, дівчинка гуляла неподалік водойми разом із друзями. Вона захотіла помити руки, але, нахиляючись, втратила рівновагу, посковзнулась і впала у воду.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок". На місці працювали поліцейські та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нещасні випадки на водоймах з дітьми: останні новини

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Від 1 до 12 липня на водоймах потонули 124 українці. Загалом з початку 2021 року на водоймах країни вже потонуло 665 людей, з них – 70 дітей.



Правила поводження на воді / Інфографіка 24 каналу