Селін Діон суттєво змінила імідж: фото
Канадська поп-виконавиця Селін Діон опублікувала в мережу нову світлину, на якій неочікувано змінила зачіску. Хоч підписники і звикли бачити її в новому апмлуа, але новий імідж співачки більшість оцінила схвально.
Відповідне фото зірка оприлюднила в Instagram.
"Сьогодні велика ніч! Токіо, ти готовий?", – йдеться в підписі до світлини.
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На ній зірка показала нову зачіску – чубчик, який дуже пасував співачці, та хвилясте волосся. Селін завжди звикли бачити з красивим білявим волоссям, однак з чубчиком вона з’явилася вперше.
Свій образ артистка доповнила сукнею від J.W.Anderson, шарфом Gucci, сумкою Hermès, туфлями Saint Laurent і окулярами Dior. Новий знімок оцінило вже більше 150 тисяч шанувальників.
Але після концерту зірка опублікувала ще одну світлину, на якій від чубчику не залишилось і сліду. Можливо, це був її парик для сценічного образу, але так це чи ні – дізнаємось згодом.