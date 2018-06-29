Селін Діон суттєво змінила імідж: фото

Канадська поп-виконавиця Селін Діон опублікувала в мережу нову світлину, на якій неочікувано змінила зачіску. Хоч підписники і звикли бачити її в новому апмлуа, але новий імідж співачки більшість оцінила схвально.

Відповідне фото зірка оприлюднила в Instagram.

"Сьогодні велика ніч! Токіо, ти готовий?", – йдеться в підписі до світлини.

Читайте також: Надія Мейхер змінила імідж: фото

На ній зірка показала нову зачіску – чубчик, який дуже пасував співачці, та хвилясте волосся. Селін завжди звикли бачити з красивим білявим волоссям, однак з чубчиком вона з’явилася вперше.

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion) 25 Чер 2018 р. о 2:59 PDT

Свій образ артистка доповнила сукнею від J.W.Anderson, шарфом Gucci, сумкою Hermès, туфлями Saint Laurent і окулярами Dior. Новий знімок оцінило вже більше 150 тисяч шанувальників.

Але після концерту зірка опублікувала ще одну світлину, на якій від чубчику не залишилось і сліду. Можливо, це був її парик для сценічного образу, але так це чи ні – дізнаємось згодом.