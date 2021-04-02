В Одесі чоловік намагався вкрасти телефон прямо з салону мобільної техніки
Інцидент стався в селищі Котовського. 35-річному одеситу майже вдалося вкрасти смартфон з магазину мобільної техніки, але його затримали за гарячими слідами.
Джерело:Поліція Одещини
Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження та вже повідомила про підозру. Чоловікову загрожує до 6 років ув'язнення за спробу пограбувати магазин.
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Що відомо про ситуацію
21 березня чоловік зайшов до магазину мобільної техніки на проспекті Добровольського. Виглядав та поводився як звичайний покупець: зацікавився певною моделлю смартфона вартістю близько 6 тисяч гривень.
Коли консультантка в магазині відволіклась, чоловік зірвав телефон зі сигналізаційного шнура і кинувся з ним до дверей. Вона намагалась його затримати, але зловмисник пішов у наступ і вдарив її в обличчя. Проте далеко втекти крадію не вдалось – його затримали за гарячими слідами.
Що відомо про зловмисника
- Це не перший епізод "контакту" чоловіка з правоохоронцями: одеські судді вже розглядають кілька справ за його участю.
- Правопорушник раніше отримав обвинувальні акти щодо нанесення тілесних ушкоджень та ще одну спробу невдалої крадіжки.
- Наразі йому обирають запобіжний захід щодо інциденту 31 березня.
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