В Одесі чоловік намагався вкрасти телефон прямо з салону мобільної техніки

Інцидент стався в селищі Котовського. 35-річному одеситу майже вдалося вкрасти смартфон з магазину мобільної техніки, але його затримали за гарячими слідами.

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження та вже повідомила про підозру. Чоловікову загрожує до 6 років ув'язнення за спробу пограбувати магазин.

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Що відомо про ситуацію

21 березня чоловік зайшов до магазину мобільної техніки на проспекті Добровольського. Виглядав та поводився як звичайний покупець: зацікавився певною моделлю смартфона вартістю близько 6 тисяч гривень.

Коли консультантка в магазині відволіклась, чоловік зірвав телефон зі сигналізаційного шнура і кинувся з ним до дверей. Вона намагалась його затримати, але зловмисник пішов у наступ і вдарив її в обличчя. Проте далеко втекти крадію не вдалось – його затримали за гарячими слідами.

Що відомо про зловмисника

Це не перший епізод "контакту" чоловіка з правоохоронцями: одеські судді вже розглядають кілька справ за його участю.

Правопорушник раніше отримав обвинувальні акти щодо нанесення тілесних ушкоджень та ще одну спробу невдалої крадіжки.

Наразі йому обирають запобіжний захід щодо інциденту 31 березня.