В Одесі чоловік намагався вкрасти телефон прямо з салону мобільної техніки

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Інцидент стався в селищі Котовського. 35-річному одеситу майже вдалося вкрасти смартфон з магазину мобільної техніки, але його затримали за гарячими слідами.

Джерело:

Поліція Одещини

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження та вже повідомила про підозру. Чоловікову загрожує до 6 років ув'язнення за спробу пограбувати магазин.

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Що відомо про ситуацію

21 березня чоловік зайшов до магазину мобільної техніки на проспекті Добровольського. Виглядав та поводився як звичайний покупець: зацікавився певною моделлю смартфона вартістю близько 6 тисяч гривень.

Коли консультантка в магазині відволіклась, чоловік зірвав телефон зі сигналізаційного шнура і кинувся з ним до дверей. Вона намагалась його затримати, але зловмисник пішов у наступ і вдарив її в обличчя. Проте далеко втекти крадію не вдалось – його затримали за гарячими слідами.

Що відомо про зловмисника

  • Це не перший епізод "контакту" чоловіка з правоохоронцями: одеські судді вже розглядають кілька справ за його участю.
  • Правопорушник раніше отримав обвинувальні акти щодо нанесення тілесних ушкоджень та ще одну спробу невдалої крадіжки.
  • Наразі йому обирають запобіжний захід щодо інциденту 31 березня.
Зверніть увагу! На початку березня 2021 року правоохоронці у Львові затримали серійного грабіжника. Він обікрав 14 магазинів та офісів. Його спіймали на гарячому, коли чоловік намагався пограбувати салон краси.