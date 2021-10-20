Село без газу і справа в СБУ: газівники на Харківщині списали все на "псевдоактивістів"

СБУ, як стало відомо 19 жовтня, відкрила справу через рішення "Харківгазу" залишити без блакитного палива ціле село Благодатне. Причому на початку опалювального сезону.

У підприємстві відреагували на цю інформацію. Там списали все на те, що їм начебто блокували роботи з ремонту газороздільних мереж якісь "псевдоактивісти".

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"Харківгаз" відреагував на рішення СБУ про відкриття справи

У коментарі українським журналістам АТ "Харківгаз" пояснило свою позицію щодо інформації, яка надійшла від Служби безпеки України. Там відкрили справу, вважаючи, що посадовці підприємства неправомірно позбавили газу ціле село перед початком опалювального сезону.

11 жовтня "Харківгаз" планував провести ремонтні роботи на газопроводі й газорегуляторному пункті в селі. Втім, невстановлені особи того дня заблокували роботу фахівців та спецтехніку компанії. Тому роботи призупинили, а населений пункт залишився без газу,

– заявили у "Харківгазі".

16 жовтня підприємство відновило ремонт, пуск газу мав розпочатися 17 жовтня. Але цього не сталося. Мовляв, "псевдоактивісти" знову заблокували транспорт "Харківгазу".

Ба більше, вони:

"Почали підбурювати споживачів не надавати доступ працівникам газової компанії до домоволодінь".

"Пошкодили автотранспорт компанії й намагалися зламати телефони її співробітників".

Та попри це у "Харківгазі" заявили, що того ж дня відновили газопостачання у село.

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