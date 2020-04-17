Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19

Через коронавірус село Високопілля, що на Харківщині, повністю закрили на карантин. Виїжджати звідти можуть лише працівники критичної інфраструктури зі спеціальними перепустками.

Спалах COVID-19 у Високопіллі розпочався з місцевої церкви, про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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За свідченням лікарів, принести хворобу в село міг священник – у нього та його дружини підтвердили коронавірус. Напередодні він відвідував зібрання священнослужителів на Західній Україні.

Розповсюдження COVID-19 розпочалося саме з церкви. Розслідування ще триває, але з високою ймовірністю інфекція поширилася саме від священника,

– прокоментував ситуацію Олексій Кучер, голова Харківської ОДА.

Як повідомляє Валківська РДА, наразі в районі підтверджені ще 9 випадків COVID-19: 4 людини фактично проживають у Високопіллі, 5 – у місті Валки.

Головний санітарний лікар Харківщини Любов Махота повідомила, що у Високопіллі відібрано ще 40 зразків для тестування коронавірус.

Зазначимо, що єдина загибла від коронавірусу на Харківщині – також парафіянка місцевої церкви. 71-річна жінка продавала там свічки, тож могла контактувати з великою кількістю людей. В неї діагностували двосторонню пневмонію, а згодом, у день смерті, підтвердили COVID-19. Пацієнтка мала супутні захворювання, зокрема, цукровий діабет.

Довідка. Станом на ранок 17 квітня в Україні підтвердили 4 661 випадок захворювання на коронавірус. За добу виявили 501 новий випадок інфікування. На жаль, підтвердили 125 летальних випадків.