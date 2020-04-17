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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19

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      Через коронавірус село Високопілля, що на Харківщині, повністю закрили на карантин. Виїжджати звідти можуть лише працівники критичної інфраструктури зі спеціальними перепустками.

      Спалах COVID-19 у Високопіллі розпочався з місцевої церкви, про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      За свідченням лікарів, принести хворобу в село міг священник – у нього та його дружини підтвердили коронавірус. Напередодні він відвідував зібрання священнослужителів на Західній Україні.

      Розповсюдження COVID-19 розпочалося саме з церкви. Розслідування ще триває, але з високою ймовірністю інфекція поширилася саме від священника,
      – прокоментував ситуацію Олексій Кучер, голова Харківської ОДА.

      Як повідомляє Валківська РДА, наразі в районі підтверджені ще 9 випадків COVID-19: 4 людини фактично проживають у Високопіллі, 5 – у місті Валки. 

      Головний санітарний лікар Харківщини Любов Махота повідомила, що у Високопіллі відібрано ще 40 зразків для тестування коронавірус.

      Зазначимо, що єдина загибла від коронавірусу на Харківщині – також парафіянка місцевої церкви. 71-річна жінка продавала там свічки, тож могла контактувати з великою кількістю людей. В неї діагностували двосторонню пневмонію, а згодом, у день смерті, підтвердили COVID-19. Пацієнтка мала супутні захворювання, зокрема, цукровий діабет.

      Довідка. Станом на ранок 17 квітня в Україні підтвердили 4 661 випадок захворювання на коронавірус. За добу виявили 501 новий випадок інфікування. На жаль, підтвердили 125 летальних випадків.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Здоров'я Релігія Коронавірус COVID-19 Новини Харкова Коронавірус в Україні
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