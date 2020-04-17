Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19
Через коронавірус село Високопілля, що на Харківщині, повністю закрили на карантин. Виїжджати звідти можуть лише працівники критичної інфраструктури зі спеціальними перепустками.
Спалах COVID-19 у Високопіллі розпочався з місцевої церкви, про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.
Читайте також На Львівщині влаштували хресну ходу для виносу плащаниці: поліція відкрила справу
За свідченням лікарів, принести хворобу в село міг священник – у нього та його дружини підтвердили коронавірус. Напередодні він відвідував зібрання священнослужителів на Західній Україні.
Розповсюдження COVID-19 розпочалося саме з церкви. Розслідування ще триває, але з високою ймовірністю інфекція поширилася саме від священника,
– прокоментував ситуацію Олексій Кучер, голова Харківської ОДА.
Як повідомляє Валківська РДА, наразі в районі підтверджені ще 9 випадків COVID-19: 4 людини фактично проживають у Високопіллі, 5 – у місті Валки.
Головний санітарний лікар Харківщини Любов Махота повідомила, що у Високопіллі відібрано ще 40 зразків для тестування коронавірус.
Зазначимо, що єдина загибла від коронавірусу на Харківщині – також парафіянка місцевої церкви. 71-річна жінка продавала там свічки, тож могла контактувати з великою кількістю людей. В неї діагностували двосторонню пневмонію, а згодом, у день смерті, підтвердили COVID-19. Пацієнтка мала супутні захворювання, зокрема, цукровий діабет.
Довідка. Станом на ранок 17 квітня в Україні підтвердили 4 661 випадок захворювання на коронавірус. За добу виявили 501 новий випадок інфікування. На жаль, підтвердили 125 летальних випадків.
Читайте також
Вибір редакції
-
Бізнес з Китаєм не буде таким, як раніше, – Британіясьогодні , 17:08
-
Драма у Кривому Розі: чоловік розстріляв молоду пару та вистрибнув з 8 поверхусьогодні , 14:46
-
Хворий на коронавірус ректор духовної семінарії УПЦ МП попросив вибаченнясьогодні , 15:09
-
Закон про єдиний податковий рахунок набув чинності після вето Зеленського: деталісьогодні , 10:56
-
Слуги Коломойського розбіглися?сьогодні , 15:00
-
Поправковий спам: це може закінчитись катастрофою для мільйонів українцівсьогодні , 11:30