14:04
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 10°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Селяни на Закарпатті власним коштом купили собі карету "швидкої"

260 Читать новость на русском
Селяни придбали карету
Селяни придбали карету "швидкої" / 24 Канал

На Закарпатті селяни Великоберезнянсього району самотужки зібрали кошти на карету швидкої допомоги. Грошима допомогли громадські організації та українська діаспора.

Автомобіль швидкої допомоги сучасний, укомплектований необхідним обладнанням. Його привезли з Німеччини. Таке рішення селяни ухвалили, бо старі машини просто не могли доїхати у віддалені гірські селища і не мали необхідного обладнання.

Читайте також: У Харкові сталася ДТП з "швидкою": є загиблі

Тепер медики прикордонного містечка мають можливість надавати необхідну допомогу одразу ж на місці. А також транспортувати важких хворих до обласної лікарні в Ужгороді.

"Якщо були екстрені випадки, транспортували на автомобілях марки УАЗ, розумієте самі, що на такій машині їхати по нашому дорожньому покритті незручно для пацієнта. Ця машина яка була у нас до того, це була старенька Toyota, вона впринципі їздила, але був один нюанс, вона ламалася", – прокоментував головний лікар Великоберезнянського району Тарас Цибів.

Варто зазначити, що у столиці запрацювала служба порятунку для бездомних собак. Тепер чотирилапі під пильним наглядом волонтерів. Вони шукають у місті вуличних собак і власним коштом їх лікують.

Теги: Новини України Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому на Донбасі миротворці ООН не зроблять те, чого від них чекає увесь світ
сьогодні, 14:01 Чому на Донбасі миротворці ООН не зроблять те, чого від них чекає увесь світ
Олексій Чибісов 20
Посмотришь на пятерку кандидатов в президенты – и хочеться уехать из Украины навсегда
сьогодні, 12:00 Посмотришь на пятерку кандидатов в президенты – и хочеться уехать из Украины навсегда
Ілля Кенігштейн 2689
Що їсти, щоб бути здоровим та красивим: прості правила на кожен день
сьогодні, 11:01 Що їсти, щоб бути здоровим та красивим: прості правила на кожен день
Настя Сукач 1866
Как российские окупанты обманывают украинцев на территории Луганска
сьогодні, 08:40 Как российские окупанты обманывают украинцев на территории Луганска
Ольга Черненко 2356
Запад может больше – это стало очевидным после
10 квітня, 22:01 Запад может больше – это стало очевидным после "черного понедельника"
Блог Медіа 3274
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук