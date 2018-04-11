Селяни на Закарпатті власним коштом купили собі карету "швидкої"

На Закарпатті селяни Великоберезнянсього району самотужки зібрали кошти на карету швидкої допомоги. Грошима допомогли громадські організації та українська діаспора.

Автомобіль швидкої допомоги сучасний, укомплектований необхідним обладнанням. Його привезли з Німеччини. Таке рішення селяни ухвалили, бо старі машини просто не могли доїхати у віддалені гірські селища і не мали необхідного обладнання.

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Тепер медики прикордонного містечка мають можливість надавати необхідну допомогу одразу ж на місці. А також транспортувати важких хворих до обласної лікарні в Ужгороді.

"Якщо були екстрені випадки, транспортували на автомобілях марки УАЗ, розумієте самі, що на такій машині їхати по нашому дорожньому покритті незручно для пацієнта. Ця машина яка була у нас до того, це була старенька Toyota, вона впринципі їздила, але був один нюанс, вона ламалася", – прокоментував головний лікар Великоберезнянського району Тарас Цибів.

Варто зазначити, що у столиці запрацювала служба порятунку для бездомних собак. Тепер чотирилапі під пильним наглядом волонтерів. Вони шукають у місті вуличних собак і власним коштом їх лікують.