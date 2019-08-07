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      Селяни втратили інвестицію життя: шокуюча історія про 10-річне розслідування крадіжки тракторів

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      Історія крадіжки двох тракторів
      Історія крадіжки двох тракторів / Screenshot

      На Рівненщині вже майже 10 років розслідують крадіжку тракторів. Міліція, а нині поліція вже навіть вийшли на слід злочинців. Однак до суду так і не дійшло. Ще гірше – ті, хто мали захищати селян, брали з них хабарі. Потерпілі не витримали й пішли до журналістів.

      В українському селі трактор – річ дуже важлива – це десятки тисяч доларів. Часом – це інвестиція цілого життя, коли довго економиш і врешті-решт його купуєш – це переломний момент. А втратиш його – і втратиш усе.

      Читайте також: Вражаючий цинізм: правоохоронці майже 10 років затягують розслідування крадіжки тракторів

      Це історія не про масштабну корупцію, це історія про два викрадені трактори і про те, як один чоловік шукав правди, про фермера, який зіткнувся не тільки з імовірними злодіями, а й з чи не найбільшою загрозою для багатьох країн по всьому світі – корупцією повсякденною. 

      слідство.інфо два трактори
      Крадіжка сталася у 2010 році у Рівненській області

      "Ну, справа, канєшно, зрозуміло, сільськогосопдарська – неблагодарна. Працювати треба тяжко, а віддача невеличка. Працюємо до цього часу, вирощуємо зернові культури, бобові, цукрового буряка частково трошки. Прокидаємося, пораєм господарствоо: свині, кури, вівці. А потім беремо трактор і їдем у поле працювати: орати, культивувати, сіяти. Ну так, господарюємо...", – розповів господар Юрій Царук, у якого у 2010 році вкрали трактор.

      25 березня 2010 року ми придбали трактор. І він, цей трактор, тут постояв рівно дві неділі. 7 квітня 2010 року навіть не я, а дружина замітила, що трактора немає,
      – зазначив Юрій.

      слідство.інфо два трактори
      Господар Юрій Царук

      "Шок не був зразу. Я думала, що то взяв плємянік. А потім я так підійшла, кажу до Юри: а де ж трахтор?", – згадує Дружина Юрія Галина.

      "Ну я і пішов подивився. В мене думки зразу такі були, що трактор викрали. Тому що взяти його ніхто не міг. Тим більше, що новий трактор, ще навіть не встиг зареєструвати. Моє враження, що вони прийшли з поля: приїхали машиною, розвернулися машиною... Мінімум, вдвох їх було. А, можливо, ще й більше. Одразу викликали поліцію, і пішов з міліцією разом по слідах... Видно було сліди, прекрасно було видно", – сказав господар Юрій.

      слідство.інфо два трактори
      Галина Царук – господиня

      Як зазначає фермер, правоохоронці дуже швидко знайшли трактор. Він був у місті Березне. Проте правоохоронці так і не повернули його господарю, адже Юрій купив трактор у фірми "Техноторг", але без документів, директор обіцяв за тиждень їх привезти. Там же придбали трактори й інші фермери, яких також обікрали.

      Справи про крадіжки тракторів об'єднали в одну. Під час розслідування фермер добре мотивував районних правоохоронців, дававши хабарі.

      Спочатку я їм давав по пару тисяч, бо їм треба було на бензину, щоб десь поїхати шукати. Я не знаю, чи то правда чи ні, але таке було,
      – зауважив фермер.

      Розміри грошових винагород лише збільшувалися, але справа не рухалась... 

      Допомогти фермерам взялися журналісти програми "Слідство.Інфо". Вони зняли фільм, яким розповідає про звичайну крадіжку трактора та цинічну поведінку правоохоронців. 

      Більше про сумну історію крадіжки двох тракторів – дивіться у повній версії унікального фільму від "Слідство.інфо": 

       

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      Теги: Новини України Розслідування Слідство.Інфо Корупція Рівне Сільське господарство
      Джерело: 24 канал
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