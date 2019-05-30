Семеро людей загинули і десятки пропали безвісти під час аварії судна в Будапешті: фото

Аварія туристичного катера сталася на річці Дунай у Будапешті. На борту судна перебувало 33 туристи з Південної Кореї та двоє членів екіпажу.

Шістьох пасажирів катера вдалося врятувати, ще 21 особа пропала безвісти. Південнокорейське міністерство закордонних справ підтвердило загибель своїх громадян.

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Телеканал CNN повідомив, що причиною аварії сталося зіткнення судна з іншим прогулянковим катером, після чого воно перекинулося і затонуло. Корпус катера залишається на дні річки.

Судноплавство на річці зупинено для проведення рятувальних заходів, однак робота надзвичайників ускладнена сильним дощем та течією. Температура води в річці тримається на рівні 10-12 градусів, що стало причиною сильного переохолодження пасажирів.

Туристичний катер затонув увечері 29 травня. Інцидент стався в центрі міста біля будівлі парламенту Угорщини.

Аварія туристичного катера на річці Дунай: