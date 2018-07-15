Семиразовий чемпіон світу отримав перелом хребта на Tour de France: відео

Семиразовий чемпіон світу з велоспорту Тоні Мартін з команди Katusha-Alpecin змушений був достроково завершити боротьбу на Tour de France-2018 через пошкодження хребта.

Про це повідомляє офіційна сторінка команди в Twitter.

The Images of the crash of @tonymartin85 - filmed from inside the peloton. It doesn’t look good. Take your time to recover, Tony !#TeamKatushaAlpecin #raceasafamily - compression fracture of the spine (first vertebra of the lumbar spine (L1)) pic.twitter.com/HQETquxTQx — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 14 июля 2018 г.

Зазначається, що Мартін отримав компресійне пошкодження хребта – першого хребця поперекового відділу.

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Мартін є семиразовим чемпіоном світу. Він чотири рази перемагав в гонках з роздільним стартом і три рази вигравав в командних заїздах. На Олімпійських іграх в Лондоні в 2012 році німець здобув срібну медаль в гонці з роздільним стартом. Протягом кар'єри в різні роки Мартін виграв п'ять етапів Tour de France.