Семиразовий чемпіон світу отримав перелом хребта на Tour de France: відео
Семиразовий чемпіон світу з велоспорту Тоні Мартін з команди Katusha-Alpecin змушений був достроково завершити боротьбу на Tour de France-2018 через пошкодження хребта.
Про це повідомляє офіційна сторінка команди в Twitter.
Зазначається, що Мартін отримав компресійне пошкодження хребта – першого хребця поперекового відділу.
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Мартін є семиразовим чемпіоном світу. Він чотири рази перемагав в гонках з роздільним стартом і три рази вигравав в командних заїздах. На Олімпійських іграх в Лондоні в 2012 році німець здобув срібну медаль в гонці з роздільним стартом. Протягом кар'єри в різні роки Мартін виграв п'ять етапів Tour de France.
Джерело: 24 Канал
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