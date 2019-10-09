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      Сенат оприлюднив другу частину доповіді, яка підтверджує втручання РФ у вибори президента США

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      Конгрес США
      Конгрес США / Getty Images

      Документ підтверджує висновки американських спецслужб та спецпрокурора Роберта Мюллера про те, що Росія втручалася у вибори за допомогою соцмереж. У документі містяться звинувачення на адресу російського "Агентства інтернет-досліджень", проти якого Мюллер порушив кримінальну справу.

      Документ оприлюднений 8 жовтня, звинувачує агентство у спробах зашкодити шансам Хілларі Клінтон на президентських виборах 2016 року.

      До слова: Втручання Росії у вибори президента США: Путін відзначився глузливим зізнанням

      Натомість провадилася підсилена підтримка кандидатури Дональда Трампа за розпорядженням Кремля. Сенат наголосив, що агентство надалі продовжує складну й тривалу інформаційну війну, яка спрямована на те, щоб посіяти ворожнечу в американській політиці і суспільстві.

      У документі також стверджується, що діяльність "Агентства інтернет-досліджень" лише розширилася після виборів 2016 року.

      За підсумками розслідування комітет рекомендує конгресу розробити законопроєкт, який забезпечить інформування громадськості про те, хто стоїть за політичною онлайн-рекламою, як це вже забезпечується щодо реклами на телебаченні, радіо та супутникових каналах.

      Також рекомендовано публічно заявляти про небезпеку іноземного втручання на виборах 2020 року і вжити заходів, щоб запобігти цим втручанням. Кандидатам на виборах рекомендовано ретельно вивчати будь-який контент на предмет іноземного втручання, перш ніж просувати його в соцмережах.

      Варто зазначити, що збіг висновків двопартійної доповіді з висновками інших установ та експертних груп, має особливе значення на тлі тверджень Трампа і його прихильників, що Росія сприяла його перемозі на виборах.

      Що відомо про втручання Росії у вибори США?Підставою для розслідування про російське втручання стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Спецпрокурор Мюллер, який проводив розслідування, заявив, що Росія постійно намагається втручатися у внутрішні справи Сполучених Штатів.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Вибори у США Новини Росії
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