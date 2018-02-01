Сенат Польщі прийняв скандальний закон про заборону "бандеризму"

Сенат Польщі прийняв без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

Про це повідомляє Укрінформ.

За це й закон проголосувало 57 сенаторів, в основному правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS), проти – 23 сенатори опозиційних сил, ще двоє утрималися.

Продягом дня у Сенаті спочатку у комісіях, а потім на засіданні верхньої палати парламенту велася бурхлива дискусія щодо того, яким буде зміст цього закону.

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Опозиційні депутати наполягали, що цей законопроект є невдалим і його потрібно змінити, оскільки він запроваджує цензуру в Польщі на ведення дискусій у питанні провини поляків за злочини під час Другої світової війни і погіршує відносини з іншими країнами, зокрема Ізраїлем та США.

Провладні депутати наполягали, що законопроект потрібно прийняти із запропонованими поправками, аби уникнути ситуацій, коли Польщу і польський народ безпідставно звинувачуватимуть у злочинах проти євреїв.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті. Сполучені Штати стурбовані наслідками цього закону для відносин Польщі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.