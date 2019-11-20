Сенат США вимагає від Пентагону звіт через недоотримання Україною військової допомоги

Сенатори Демократичної партії направили звернення керівнику міністерства оборони США Марку Есперу з вимогою надати детальні звіти щодо направленої Україні військової допомоги Сполучених Штатів. Дипломати виявили на рахунках частку не витрачених коштів.

Політиків цікавить, чому гроші з фонду Ініціативи безпекової допомоги Україні, виділені для військової підтримки рішенням парламенту Сполучених Штатів "зависли дорогою до Києва", повідомляє "Голос Америки".

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У листі адресованому очільнику американського оборонного відомства мовиться про частку суми в розмірі 35,2 мільйона доларів. Ці гроші залишилися невитраченими, хоча призначалися для закупівлі летальної зброї та радарів. Депутати вважають, що їх заблокував Офіс із менеджменту та бюджету за вказівкою Білого дому.

Сенатори вважають, що це суперечить "фальшивим заявам, які робили особи за межами міністерства оборони, що блокування військової допомоги Україні". Політики звертають увагу, що саме внаслідок блокування фондів, частина з них залишається на рахунках американського міністерства фінансів, а не в Україні. Автори листа наголосили, що протягом кількох останніх місяців від обстрілів підтримуваних Росією військ загинули 25 українських солдат.

Пришвидшення надання критично важливої допомоги, яку Конгрес виділив, щоб покращити безпеку в Україні, важливе для того, щоб продемонструвати нашу відданість Україні під час цього хаотичного, недисциплінованого підходу, який наша Адміністрація обрала відповідно нашого важливого партнера і який викликає глибоке занепокоєння,

– зазначають у Демократичній партії США.

Сенатори закликали Пентагон прискорити виділення фінансів, які були заплановані для надання військової допомоги Україні.

Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.