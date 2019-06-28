Сенат США збільшив військову допомогу Україні: частина грошей піде на летальні види озброєнь

Сенат США (верхня палата Конгресу, що є законодавчим органом, парламентом), більшістю голосів підтримав законопроект "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони". Цим документом передбачено збільшену, якщо порівнювати з 2019 роком, безпекову допомогу Україні.

Як повідомляє Посольство України у США, підтримку України мають збільшити на 50 мільйонів – до 300 мільйонів доларів. Водночас із цієї суми 100 мільйонів буде спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

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Крім того, Сенат США пропонує розширити напрями допомоги щодо зміцнення обороноздатності Збройних Сил України. Має це відбутися шляхом залучення засобів берегової оборони та протикорабельних ракет, а також систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної та берегової оборони.

Тепер вищезазначений закон має підтримати Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту). Потім його повинен підписати американський президент. Лише після усіх цих процедур закон про бюджет США на 2020 рік набуде чинності.

Це не перша фінансова допомога, яку США можуть надати Україні. Зокрема, у середині червня у Пентагоні (Міноборони США) анонсували виділення 250 мільйонів доларів. Ці гроші мають піти на закупівлю спорядження для поточних програм з підготовки та оперативних потреб – за них офіційний Київ планує придбати снайперські гвинтівки, реактивні протитанкові гранатомети та радіолокаційні станції з протидії артилерійському вогню. Крім того, допомогу від США буде спрямовано на посилення системи командування та контролю.

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