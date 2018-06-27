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22:53, 26 червня
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Сенегал – Колумбія: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

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Сенегал – Колумбія прогноз матчу ЧС-2018
Сенегал – Колумбія прогноз матчу ЧС-2018

Збірні Сенегалу та Колумбії у матчі змагатиметься за одну з путівок у плей-оф. Хоча у випадку перемоги збірної Польщі у паралельному матчі, і перемоги Колумбії, обидві команди можуть вийти в 1/8 фіналу.

Попри те, що Сенегал перебуває вище у турнірній таблиці у групі, значно більше шансів на перемогу у колумбійців. William Hill оцінює шанс на перемогу південноамериканської збірної в 1,80. Щодо африканців, то коефіцієнт на їх перемогу – 4,33. Більш ймовірна у такому випадку нічия – 3,60.

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Зважаючи на значну кількість випадків, коли пенальті у матчах Чемпіонату світу призначалися після перегляду відеоповторів, ставка на таку подію приймається з коефіцієнтом 2,75.

У PariMatch перемога Сенегалу оцінена в 4,50. У той час як колумбійців в 1,86. Нічия у матчі – 3,65.

Щодо кількості забитих голів, то "тотал більше 2,0" на Колумбію приймається з коефіцієнтом 3,15, а на Сенегал – 8,80.

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"Фаворит" оцінив перемогу Колумбії в 1,84. Щодо Сенегалу – 4,80. Нічия – 3,60.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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