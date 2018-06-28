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Сенегал – Колумбія: відео голу та моментів матчу

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Сенегал – Колумбія відео голів матчу Чемпіонату світу
Сенегал – Колумбія відео голів матчу Чемпіонату світу

Збірні Сенегалу та Колумбії на Чемпіонаті світу могли відкривати рахунок ще у першому таймі. Однак суддя, який спочатку призначив пенальті у ворота Колумбії, згодом відмінив своє рішення.

Відтак голи було відкладено вже на другий тайм. І забити вдалося саме колумбійцям. Гол головою після подачі з кутового забив Єррі Міна.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

Гол Міни після подачі з кутового

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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