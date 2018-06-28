Сенегал – Колумбія: відео голу та моментів матчу
Збірні Сенегалу та Колумбії на Чемпіонаті світу могли відкривати рахунок ще у першому таймі. Однак суддя, який спочатку призначив пенальті у ворота Колумбії, згодом відмінив своє рішення.
Відтак голи було відкладено вже на другий тайм. І забити вдалося саме колумбійцям. Гол головою після подачі з кутового забив Єррі Міна.
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Гол Міни після подачі з кутового
Джерело: 24 Канал
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