Сенсація на Roland Garros: українка Козлова обіграла минулорічну переможницю турніру

Українська тенісистка Катерина Козлова здійснила справжню сенсацію у першому колі Roland Garros. Її суперницею була п’ята ракетка світу та минулорічна переможниця турніру Єлена Остапенко з Латвії.

Попри такий статус суперниці (Катерина Козлова 66-а у світовому рейтингу), українка зуміла нав’язати боротьбу суперниці. Вона першою забрала подачу Остапенко. А у кінці сету чотири гейми поспіль тенісистки помилялися на своїх подачах. Однак українка зуміла виграти перший сет, з першої спроби реалізувавши сет-пойнт.

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У другому сеті Остапенко повела 2:0, однак Козлова зуміла у відповідь взяти три гейми поспіль. А за рівного рахунку 3:3 ще три гейми, таким чином вигравши сет і матч загалом.

Відтак Катерина Козлова проходить у другий раунд Roland Garros. Минулорічна переможниця турніру вилітає вже у першому колі.

Єлена Остапенко – Катерина Козлова 0:2 (5:7, 3:6)

Defending champion shocked!



Kateryna Kozlova scores the biggest win of her career over Ostapenko 7-5 6-3.#RG18 pic.twitter.com/51Y9Z0lOOz — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, до цього Еліна Світоліна теж пройшла у друге коло змагань. Також у Відкритому чемпіонаті Франції зіграють ще дві українки – Катерина Бондаренко та Леся Цуренко. Їх перші матчі заплановані на понеділок, 28 травня. З чоловіків участь у турнірі прийме Сергій Стаховський, який отримав статус Lucky loser (попри виліт у фіналі кваліфікації, українець потрапив у основну сітку змагань, через те, що знялися з турніру інші тенісисти). Натомість відмовився від участі у змаганнях Олександр Долгополов, який мав зіграти з першою ракеткою світу Рафаелем Надалем.