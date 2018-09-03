Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ

7-ий тур УПЛ випав після матчів в єврокубках та перед паузою, пов’язаною з грою національних збірних. І відзначився він доволі неочікуваними, а у випадку "Динамо" і сенсаційними результатами. А також чималою кількістю голів.

Фартова "Ворскла" та її топ-суперники

Відкривала тур полтавська "Ворскла", яка на власному полі приймала одеський "Чорноморець". За декілька годин до матчу полтавчани дізналися імена суперників у Лізі Європи та календар матчів у єврокубках. А вже ввечері на стадіоні, куди невдовзі завітає англійським "Арсенал" та португальський "Спортінг", виграла матч проти "моряків".

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У цій грі можна відзначити доволі неоднозначну гру обох команд. Особливо що стосується "Ворскли". Бронзовий призер попередньої першості невдало почав чемпіонат. Але у грі проти одеситів зумів переломити хід поєдинку. Хоча нереалізований пенальті у першому таймі у виконанні Кулача мав призвести до серйозної розмови у перерві у виконанні Василя Сачка.

"Чорноморець" же був близький до того, щоб вивести очки з Полтави. Та фатальний автогол незадовго до кінця матчу у виконанні Рижука залишив "моряків" без очок.

Субота для "Шахтаря" та "Маріуполя"

У минулому турі одразу три матчі у неділю поставили на один час. У цьому турі в суботу в УПЛ відбулася лише одна гра – "Шахтар" у Харкові приймав "Маріуполь".

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За перебігом подій цей матч нагадував гру "Динамо" проти "Аяксу" в Києві, де у ролі амстердамців виступили "гірники". Вони створили чимало моментів, та все ніяк не могли пробити Гальчука. Однак наприкінці першого тайму таки забили – відзначився Мораєс. Це сьомий гол бразильця у цьому чемпіонаті.

Мораєс забив сім голів за сім матчів у чемпіонаті

У другому таймі "Маріуполь" пропустив лише раз – невдахою став Дава, який зрізав м’яч у власні ворота.

Варто додати, що у запасі азовців у цій грі було лише четверо гравців. "Шахтар" не дозволив орендованим у нього футболістам грати у цьому матчі. Відтак головний тренер "Маріуполя" навіть не зумів назбирати гравців на повноцінну заявку.

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Пекельна неділя для "Десни" та "Олімпіка"

Матч у Чернігові став першим, коли командам довелося у цьому сезоні грати о 14:00. У цей час у неділю, 2 вересня, у місті було близько 30 градусів за Цельсієм. Не надто приємні умови для футболу.

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Мабуть, погода надто вплинула на гравців, бо сама гра вийшла доволі повільною. А єдиний гол у матчі забив гравець, який лише серед тижня приєднався до "Олімпіка". Тут варто відзначити помилку захисників "Десни", які залишили нападника без опіки, коли він отримав пас з власної половини поля. Хоча тут доволі спірний епізод, адже Білоног у цьому епізоді кричав "я", що вважається неспортивною поведінкою. І суддя мав зупинити гру. Саме це намагалися довести арбітру гравці "Десни", натомість Гітченко за свої "докази" отримав попередження. А згодом на 75-ій хвилині – другу жовту картку за фол та залишив команду у меншості.

"Десна" і надалі без перемог на власному полі. Хоча на виїзді зуміла обіграти і "Маріуполь", і "Зорю".

Кобзон на трибунах

Смерть Йосифа Кобзона та вбивство Олександра Захарченка не змогли обійти повз вболівальників на трибунах. Їм "присвятили" банери у Харкові на матчі "Шахтаря".

Банер про Кобзона на матчі "Шахтар" – "Маріуполь" у Харкові

Та у Чернігові у протистоянні "Десни" та "Олімпіка".

Ще один банер про Кобзона на матчі УПЛ "Десна" – "Олімпік"

Вольовий характер "Олександрії" та джокери Шарана

До 7-го туру "Олександрія" у цьому чемпіонаті пропустила лише один гол – у матчі проти "Динамо", який програла. У матчі проти ФК "Львів" олександрійці ще до середини першого тайму пропустили двічі. При цьому попереду у гостей нічого не виходило. Тож тренер "Олександрії" Шаран почав проводити заміни ще у першому таймі. І вони принесли результат.

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Спочатку забив Грицук, а незадовго до кінця – і Сітало. Принесли нічию "Олександрії".

Варто додати, що це вже вдруге у Львові господар матчу виграє з різницею у два голи, але грає у нічию. Вперше таке було у матчі "Карпат" з "Олімпіком". Також у минулому турі "Львів" двічі вигравав у матчі проти "Маріуполя" на виїзді, та у підсумку матч закінчився у нічию 2:2.

"Олександрія" ж опустилася на друге місце. І зважаючи на результат "Динамо", зберегла за собою це місце.

"Зоря" перемагає, Вернидуб залишається?

Серед тижня "Зоря" зіграла важкий матч у Німеччині проти "РБ Лейпциг". І якби не пенальті на останній хвилині матчу, саме луганці могли вийти у груповий етап Ліги Європи.

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Та не поразка стала головною новиною цього вечора. Після гри головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб заявив, що планує подати у відставку.

Однак керівництву клубу вдалося втримати спеціаліста. І вже у неділю він радів забитим м’ячам своєї команди у ворота "Арсенал-Київ". А їх було чимало.

Ще до перерви "Зоря" забила три голи. Хоча моментів було значно більше. В одній з атак Рафаель прокинув м’яч повз Сітала, який вийшов за межі штрафного майданчика, і надто незграбно пробивав вже по порожніх воротах. Але гол не забив, бо захисник зумів у падінні вибити м’яч.

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Та ще два голи, які були забити вже у другому таймі, довершили розгром "канонірів". "Зоря" знову на четвертому місці. Команда зуміла відійти від прикрої поразки у Лізі Європи.

Сенсаційна поразка "Динамо" від "Карпат"

А от хто не зумів відійти від матчів єврокубків – так це "Динамо". Кияни вдома приймали львівські "Карпати". "Зелено-білі" з новим тренером ще шукають свою гру, і на цей матч вийшла у доволі експериментальному складі. І це принесло результат.

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Швед до перерви оформив дубль, скориставшись помилками захисників "Динамо". У першому випадку Вербіч віддав невдалий пас, і був обіграний Бурда. У другому – Че Че не дограв епізод до кінця, і обіграний був Кадар. Головному тренеру "Динамо" є над чим задуматися – у минулому турі команда втратила перемогу наприкінці матчу з "Чорноморцем", пропустивши вперше в УПЛ, у грі проти "Аяксу" цілковито провалилася, і у грі проти "Карпат" пропустила двічі. При цьому "зелено-білі" у другому таймі грали у меншості через вилучення (доволі суперечлива друга жовта картка для Мегреміча), і зуміли втримати потрібний результат.

Варто зрозуміти, що у цьому чемпіонаті "Карпати" не пропускали лише у одному матчі – у другому турі проти "Чорноморця". А у попередньому матчі пропустили двічі від "Арсенал-Київ" вдома, які до цього більше одного голу не забивали. Це перша перемога "Карпат" над "Динамо" у виїзді з 1997 року.

Гравці "Динамо" після поразки "Карпатам" відправилися на розмову з вболівальниками

Варто додати, що ця поразка може коштувати місце головного тренера для Хацкевича у "Динамо".

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Голи туру

У цьому турі було чимало красивих голів. І обрати один з них було б неправильно. Тому топ-5 голів (не за місцями).

Другий гол Хомченовського у ворота "Арсенал-Київ"

Другий гол Шведа у ворота "Динамо"

Гол Тейлора у ворота "Олександрії"

Гол Щедрого зі штрафного у ворота "Ворскли"

Гол Караваєва у ворота "Арсенал-Київ"

Герої туру

"Карпати". Львів'яни зуміли забити два голи "Динамо" на їх полі, а потім майже увесь другий тайм втримати потрібний результат, граючи у меншості.

Невдахи туру

"Динамо". Команда, яка претендує на чемпіонство, не може проводити такі матчі. Вони програли не після "випадково" пропущеного голу, а цілковито по грі. І таку "гру" кияни демонструють вже третій матч підряд. Слід щось міняти.

Також сюди можна віднести і Рижука, який забив у власні ворота і його команда програла.

Результати матчів

Ворскла – Чорноморець 2:1

Голи: Кулач, 49, Рижук, 87(авт.) – Чорній, 63

Шахтар – Маріуполь 2:0

Голи: Мораєс, 43, Дава, 56 (авт.)

Десна – Олімпік 0:1

Гол: Білоног, 54

Видалення: Гітченко, 75 (друга жовта)

Львів – Олександрія 2:2

Голи: Бруно, 8, Тейлор, 21 – Грицук, 54, Сітало, 83

Арсенал-Київ – Зоря 0:5

Голи: Караваєв, 5, Хомченовський, 13, 69, Рафаель Ратао, 44, Лєднєв, 51

Динамо – Карпати 0:2

Голи: Швед, 17, 45+1

Вилучення: Мегреміч, 57 (друга жовта)