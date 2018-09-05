Сенсаційна українка Цуренко дев'ятий рік поспіль зіграє на турнірі в Москві

Друга ракетка України Леся Цуренко числиться в заявочному листі турніру WTA Premier "Кубок Кремля", який відбудеться в Москві з 13-го по 21 жовтня 2018 року.

Зазначимо, що з першої десятки світового рейтингу на Кубку Кремля поки заявлена ​лише Кароліна Плішкова з Чехії. Також у складі немає чинної чемпіонки німкені Юлії Гьоргес, яка в торішньому фіналі обіграла Касаткіну (6:1, 6:2).

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У минулому сезоні Цуренко дійшла до чвертьфіналу турніру в Москві та набрала 100 рейтингових очок.

Нагадаємо, що Леся Цуренко на US Open вже встановила особисте досягнення, вперше вийшовши до вісімки найсильніших тенісисток турніру Великого шолома.

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