Сенсаційна українська тенісистка вийшла в 1/8 фіналу турніру в США
Українка Даяна Ястремська впевнено впоралася з американкою Даніель Роуз Коллінс в першому раунді хардового турніру в Нью-Хейвені.
У матчі першого кола вона обіграла американку Даніель Коллінз – 6:0, 6:3. Це перша перемога Даяни на турнірі рівня Premier.
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Поєдинок тривав 1 годину 5 хвилин. За цей час Ястремська зробила 3 ейси, 5 брейків і допустила 3 подвійні помилки. На рахунку Коллінс жодної подачі навиліт, один реалізований брейк-поінт з трьох спроб і 4 помилки при введенні м'яча в гру.
У наступному матчі Даяна зіграє з п'ятої сіяною турніру – німкенею Юлією Гьоргес.
Даяна Ястремська – Даніель Коллінс 2:0 (6:0, 6:3)
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