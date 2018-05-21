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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Сенсаційний новачок НХЛ вийшов у фінал Кубка Стенлі

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"Вегас" вийшов у фінал Кубка Стенлі

На Заході визначився фіналіст Кубка Стенлі. Новачок НХЛ "Вегас Голден Найтс" (Vegas Golden Knights) зумів обіграти "Вінніпег Джетс" (Winnipeg Jets) і вийти у фінал змагань.

"Вегас" виграв серію до чотирьох перемог у п’ятому матчі на виїзді. До цього "Вінніпег" зумів обіграти суперника лише у першому матчі на домашній арені. Згодом чотири перемоги поспіль здобули "Вегас", у тому числі дві – на виїзді.

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Гості активніше розпочали гру, і за перші хвилини неодноразово загрожували воротам Хеллібака. Однак забити "Вегасу" вдалося лише один раз у першому періоді. Лише після пропущеної шайби "Вінніпег" перехопив ініціативу. Проте надійно діяв воротар Флері. А пропустив воротар "Вегасу" тільки одного разу – коли по його воротам кинули шайбу зі швидкістю 148,5 км/год.

"Вегас" не знітився, і відповів вже у другому періоді. Вирішальна шайба як у матчі, так і у серії на рахунку Райяна Рівза, який виявився уродженцем Вінніпега.

Матч так і закінчився з рахунком 1:2, а "Вегас" виграв четвертий матч у фіналі Західної конференції і тепер зіграє у фіналі Кубка Стенлі. Він став третім клубом в історії, кому вдалося у дебютний рік в НХЛ дійти до фіналу Кубка Стенлі.

Суперником "Вегаса" може бути "Тампа Бей Лайтнінг" (Tampa Bay Lightning) чи "Вашингтон Кепіталз" (Washington Capitals). Поки рахунок у серії 3:2 на користь "Тампа Бей".

Вінніпег – Вегас 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Рахунок у серії 1:4

 

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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