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      Сенсорна кнопка в Раді поставила б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів, – Труба

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      Роман Труба пояяснив причину обшуків працівниками ДБР і СБУ в парламенті
      Роман Труба пояяснив причину обшуків працівниками ДБР і СБУ в парламенті / Start.activelex.com

      Використання сенсорної кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами. Усе тому, що наразі функціонування такої кнопки не передбачене чинним Законом "Про Регламент Верховної Ради України".

      На цьому наголошує і Головне юридичне управління парламенту у своєму висновку, повідомив у своєму Telegram директор ДБР Роман Труба. Саме тому 23 та 27 серпня слідчі ДБР спільно з оперативним підрозділом СБУ проводили огляд центру управління системою "Рада".

      Читайте також: Сенсорна кнопка у Раді: хто та чому покликав ДБР у парламент

      Труба уточнив, що ДБР з’ясовує, що планували та вже зробили окремі керівники Апарату парламенту, чи порушили вони правила використання сенсорно-обчислювальної системи.

      "До речі, ми приходили не з обшуками, а з оглядом, на який отримали дозвіл першого заступника керівника Апарату ВР", – зауважив директор ДБР.

      При цьому він зазначив, що загалом ініціатива з сенсорною кнопкою є гарною.

      Що відомо про історію з сенсорною кнопкою і слідчі дії силовиків?

      Обраний нардепом від "Європейської солідарності" Андрій Парубій заявив, що працівники СБУ та ДБР 23 серпня заблокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування в Раді. А 27 серпня провели у парламенті слідчі дії. Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу центру. При цьому дали вказівки не впускати нікого з представників Апарату в зал.

      В ДБР заявили, що у супроводі СБУ проводять досудове розслідування у справі про порушення службовими особами Апарату парламенту правил використання комп’ютерів та автоматизованих систем через впровадження сенсорної клавіші.

      Дізнайтеся, коли Рада зможе перейти на нову систему голосування

      Для чого в Раді сенсорна кнопка Для боротьби з кнопкодавством народних депутатів, тобто, щоб вони не могли голосувати ще за когось, окрім себе. Сенсорна кнопка має працювати за іншим принципом – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця.

      Боротьбу з кнопкодавством називають одним із пріоритетних завдань у партії "Слуга народу". Окрім сенсорної кнопки, пропонують забирати мандат за неособисте голосування або штрафувати на 80 тисяч гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Роман Труба Державне бюро розслідувань Розслідування СБУ Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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