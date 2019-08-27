Сенсорна кнопка в Раді поставила б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів, – Труба

Використання сенсорної кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами. Усе тому, що наразі функціонування такої кнопки не передбачене чинним Законом "Про Регламент Верховної Ради України".

На цьому наголошує і Головне юридичне управління парламенту у своєму висновку, повідомив у своєму Telegram директор ДБР Роман Труба. Саме тому 23 та 27 серпня слідчі ДБР спільно з оперативним підрозділом СБУ проводили огляд центру управління системою "Рада".

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Труба уточнив, що ДБР з’ясовує, що планували та вже зробили окремі керівники Апарату парламенту, чи порушили вони правила використання сенсорно-обчислювальної системи.

"До речі, ми приходили не з обшуками, а з оглядом, на який отримали дозвіл першого заступника керівника Апарату ВР", – зауважив директор ДБР.

При цьому він зазначив, що загалом ініціатива з сенсорною кнопкою є гарною.

Що відомо про історію з сенсорною кнопкою і слідчі дії силовиків?

Обраний нардепом від "Європейської солідарності" Андрій Парубій заявив, що працівники СБУ та ДБР 23 серпня заблокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування в Раді. А 27 серпня провели у парламенті слідчі дії. Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу центру. При цьому дали вказівки не впускати нікого з представників Апарату в зал.

В ДБР заявили, що у супроводі СБУ проводять досудове розслідування у справі про порушення службовими особами Апарату парламенту правил використання комп’ютерів та автоматизованих систем через впровадження сенсорної клавіші.

Дізнайтеся, коли Рада зможе перейти на нову систему голосування

Для чого в Раді сенсорна кнопка Для боротьби з кнопкодавством народних депутатів, тобто, щоб вони не могли голосувати ще за когось, окрім себе. Сенсорна кнопка має працювати за іншим принципом – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця.



Боротьбу з кнопкодавством називають одним із пріоритетних завдань у партії "Слуга народу". Окрім сенсорної кнопки, пропонують забирати мандат за неособисте голосування або штрафувати на 80 тисяч гривень.