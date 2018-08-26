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Сенцов і решта осіб, що творили Незалежність: у Львові відбулося захопливе дійство

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У Львові на Сихові на фасаді Храму Різдва Пресвятої Богородиці відбувся відеомапінг "Обличчя Незалежності"
У Львові на Сихові на фасаді Храму Різдва Пресвятої Богородиці відбувся відеомапінг "Обличчя Незалежності" / Прес-служба ЛМР

Напередодні увечері з нагоди 27-річниці Незалежності України у Львові на Сихові на фасаді Храму Різдва Пресвятої Богородиці відбувся відеомапінг "Обличчя Незалежності".

Відповідне відео опублікувала прес-служба Львівської міської ради.

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"Під час відеомапінгу було зображено історичні постаті, а також сучасні, молоді люди, які загинули за волю та Незалежність України, зокрема, Юрій Вербицький. Музику для відеомапінгу написали композитори Усеїн Бекіров та Ігор Мельник", – розповіла директор ЛКП "Культурно-освітній центр ім. Олександра Довженка" Марта Іванишин.

Додамо, що під час відеомапінгу було зображено й бранця Кремля Олега Сенцова.

Відеомапінг "Обличчя Незалежності" у Львові: дивіться відео 

Нагадаємо, 24 серпня під час грандіозного концерту на НСК "Олімпійський" у Києві фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук закликав звільнити Олега Сенцова та присвятив йому разом із іншими політв’язнями пісню "Коли тобі важко". Крім того, на великому екрані позаду музикантів з’явилася проекція із Сенцовим.

Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Олег Сенцов Новини культури
Джерело: 24 канал
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