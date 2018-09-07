Сенцов може стати почесним громадянином Парижа

Мер Парижа Анн Ідальго запропонує надати українському політв'язню Олегу Сенцову звання почесного парижанина на наступній сесії міської ради.

Про це Ідальго написала в Twitter.

Читайте також: Сенцов відмовився від госпіталізації: документ

Я запропоную на наступному засіданні паризької ради надати українському режисеру Олегу Сенцову звання почесного громадянин міста Парижа,

– написала Ідальго.

Мер Парижа також наголосила, що Сенцов виступав проти російської анексії Криму і за це отримав 20-річний термін ув’язнення.

"Париж визнаний столицею прав людини. Він втілює індивідуальні свободи, включаючи свободу вираження поглядів, і захищає демократію. Ми зобов'язані пропагувати ці цінності та боротися за їхнє шанування у всьому світі. Олег Сенцов повинен бути звільнений", – зазначила вона.

За словами Ідальго, що Сенцов голодує вже 117 днів з вимогою про звільнення всіх українських політв’язнів, яких утримують в Росії.

Нагадаємо, 7 вересня біля Київського вокзалу у Москві з'явився величезний банер із зображенням незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.