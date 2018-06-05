Сенцов написав лист лідерам країн "Великої сімки" і зазначив, що очікує від них

Український режисер Олег Сенцов, який вже кілька тижнів голодує у російській тюрмі, написав лист лідерам країн "Великої сімки".

Відповідне фото листа сестра політв'язня Наталя Каплан передала "Громадському".

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Зокрема, бранець Кремля зауважив, що світові лідери мають допомагати не лише йому, а й усім українським політв'язням в Росії.

"Шановні панове! Дякую Вам велике за те, що ви і ваші країни робите для України. Нам ще багато належить зробити самим і з вашою допомогою. Наприклад, перемогти в цій гібридній війні з нашим ворогом. З приводу ситуації з українськими політв'язнями, я сподіваюся, що ви щось зможете зробити для вирішення їхніх доль і не будете зосереджуватися на одній особистості, наприклад, мені. А допоможете багатьом. Удачі вам у вашій нелегкій справі! Слава Україні!", – написав Сенцов.



Олег Сенцов написав листа лідерам "Великої сімки"

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.