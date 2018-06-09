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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Сенцов написав листа із в’язниці: повний текст і фото

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Олег Сенцов написав листа із російської в'язниці
Олег Сенцов написав листа із російської в'язниці / Фото з вільних мереж

Незаконно засуджений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов написав листа правозахисниками Миколі та Тетяні Щурам. Бранець Кремля запевнив, що про нього добре піклуються у в’язниці та перевели з камери у місцеву санітарну частину.

Про це повідомляє "Громадське", у розпорядженні якого є фото відповідного листа.

Повний текст листа Сенцова:

"Тетяно і Миколо, здрастуйте! Приємно отримати від вас листа з новинами. Дуже дякую за нього і за все, що ви робите для мене і для Саші (Кольченка, – ред.). Я знаю, що він тепер теж у справі, але куди йому з його здоров'ям і комплекцією? Але відмовляти, як правильно сказав Буковський, не треба. Якщо людина вирішила, то вирішила.

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Я, до речі, не особливий фанат творчості Буковського, але дуже поважаю його як людину. Передайте йому величезні вітання і спасибі за поради. Щоравда, все це я знав і до того, як почати голодувати, тому підготувався до цього усвідомленого кроку, але все одно дякую за турботу. Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров'я. Тому про це поки не турбуйтеся. Мене навіть днями перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату. Тож я тепер хворий ув'язнений, а не просто ув'язнений.:))

Більше в принципі ніяких особливих новин немає. Тож пишіть, якщо буде щось цікаве, але ви ж знаєте наші потреби: по суті й на кожен день. Величезні вітання всім нашим і просто хорошим людям".

Лист Сенцов полон політв'язні Росія
Фото листа Олега Сенцова

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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