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      Сенцов написав нового листа: "Тебе півсвіту підтримує, а ти вже місяць на окропі й баланді"

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      Олег Сенцов написав листа з колонії
      Олег Сенцов написав листа з колонії / Фото з вільних мереж

      Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав нового листа з колонії у місті Лабитнангі. Лист був адресований російським правозахисникам Тетяні та Миколі Щурам.

      Відповідного листа опублікувало "Громадське".

      24 канал 9 грудня повідомляв, що російські тюремники Олегу Сенцову вже 3 тижні не передають посилку з продуктами і теплими речами, яку йому з Челябінська відправили російські правозахисники. Це відбувається не вперше.

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      "Дякую, що працюєте моїми поштово-посилочними голубами! Не знаю, чим закінчиться ваш джихад проти колонії щодо посилки, удачі вам у будь-якому випадку. Мені тут зсередини цю систему не змінити, на що ти не посилайся – тюремники дуже консервативний народ – назвемо це таким словом", – мовиться у листі політв’язня.

      Сенцов також повідомив правозахисникам, щоб вони поки що не турбувалися щодо його фінансового стану: "ті 15 тисяч як лежали на рахунку, так і лежать".

      У магазині місцевому я був два місяці тому, тепер харчуюся, здебільшого, "завтра" і "наступного тижня". Тому за відсутності передачі ця сумна пустобазарна історія триває! Смішно і сумно водночас, коли тебе півсвіту, за чутками, підтримує, а ти вже місяць на окропі прориваєшся і на баланді!,
      – написав український режисер.

      Проте Сенцов назвав це дрібницями, які вирішаться рано чи пізно.

      "Головне, що головне робиться: п’єса поставилася, за тиждень "мотор" і кіно, роман вже на 2/3 завершено, дитячі оповідання вже перевидають втретє, а після Нового року я перешлю на волю ще один збірник – чого йому тут припадати пилом? Ну, і в Страсбурзі мене теж, сподіваюся, почують", – резюмував політв’язень.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.

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      Теги: Олег Сенцов Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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