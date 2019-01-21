Сенцов написав життєствердного листа з-за грат: чому до його слів треба ставитись з обережністю

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов написав листа російській правозахисниці Тетяні Щур, в якому повідомляє, що зі здоров'ям і з настроєм у нього все в порядку, він займається спортом, майже набрав колишню вагу і за січень списав три ручки "на творчому фронті".

Про це Щур написала на своїй Facebook-сторінці.

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Від Олега Сенцова отримали листа, в якому він повідомляє, що входить (майже вже увійшов) в норму після голодування. Він пише, що зі здоров'ям і "з настроєм" все в порядку, що займається спортом і майже набрав колишню вагу. Судячи з того, що за січень він списав три ручки, "на творчому фронті" – теж все в порядку. Так, він так і пише. Просить не переживати за нього,

– переповіла правозахисниця.

Проте, на її думку, переживати все ж таки варто, а до таких життєствердних слів Сенцова слід ставитись із обачністю.

Так, приміром, Сенцов повідомляє, що його не відправляли на Новий рік, як Кольченка, в ШІЗО, тому що "тут і без цього з режимом все в порядку". З цього, на думку правозахисниці, можна зробити висновок, що в колонії, де перебуває Сенцов, режим жорсткий або ж навіть більш жорсткий, ніж в інших колоніях.

Олег передає привіт полоненим морякам і дякує усім добровольцям, які їм допомагають. Свій лист, якого він надсилає із крижаного Ямалу, традиційно закінчує словами "Обіймаю, Олег",

– переказує Щур.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.