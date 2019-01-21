00:06
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Сенцов написав життєствердного листа з-за грат: чому до його слів треба ставитись з обережністю

      1031 Читать новость на русском
      Сенцов написав із російської в'язниці
      Сенцов написав із російської в'язниці / Фото з відкритих джерел

      Український політв'язень Кремля Олег Сенцов написав листа російській правозахисниці Тетяні Щур, в якому повідомляє, що зі здоров'ям і з настроєм у нього все в порядку, він займається спортом, майже набрав колишню вагу і за січень списав три ручки "на творчому фронті".

      Про це Щур написала на своїй Facebook-сторінці. 

      Читайте також: Сенцов написав лист, у якому передав привіт Порошенку та Клімкіну

      Від Олега Сенцова отримали листа, в якому він повідомляє, що входить (майже вже увійшов) в норму після голодування. Він пише, що зі здоров'ям і "з настроєм" все в порядку, що займається спортом і майже набрав колишню вагу. Судячи з того, що за січень він списав три ручки, "на творчому фронті" – теж все в порядку. Так, він так і пише. Просить не переживати за нього,
      – переповіла правозахисниця.

      Проте, на її думку, переживати все ж таки варто, а до таких життєствердних слів Сенцова слід ставитись із обачністю.

      Так, приміром, Сенцов повідомляє, що його не відправляли на Новий рік, як Кольченка, в ШІЗО, тому що "тут і без цього з режимом все в порядку". З цього, на думку правозахисниці, можна зробити висновок, що в колонії, де перебуває Сенцов, режим жорсткий або ж навіть більш жорсткий, ніж в інших колоніях.

      Олег передає привіт полоненим морякам і дякує усім добровольцям, які їм допомагають. Свій лист, якого він надсилає із крижаного Ямалу, традиційно закінчує словами "Обіймаю, Олег",
      – переказує Щур.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 21 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 січня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 947
      Головні новини 21 січня: пожежа на суднах біля Керченської протоки, дебати у ПАРЄ щодо Азову
      21 січня , 22:43 Головні новини 21 січня: пожежа на суднах біля Керченської протоки, дебати у ПАРЄ щодо Азову
      528
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      21 січня , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      21 січня , 21:30 #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      Юлія Гілей 767
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      21 січня , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 313
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук