Сенцов про зустріч з Макроном: подарував йому тюремну чашку і попросив не забувати про полонених

Звільнений з російського полону політв'язень Олег Сенцов зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч відбулась у Страсбурзі.

За словами Олега Сенцова, йому було цікаво познайомитись і поспілкуватись з французьким лідером. Він подякував йому за допомогу у звільненні українських полонених.

Важливо: Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю

Окрім того, колишній політв'язень поговорив із Макроном про російську агресію і Путіна.

Запитав чи розуміє Макрон справжні цілі Путіна і чи довіряє йому. Відповіді мене задовольнили,

– запевнив Сенцов.

За його словами, Макрон також розпитував про в'язницю, але згадувати про це Олег не захотів. Замість цього Сенцов розповів президенту Франції про своє бачення війни на Донбасі і конкретно про ситуацію із 227 українськими полоненими. Він наголосив, що більшість із них – кримські татари, які страждають за свої політичні та релігійні переконання. А Росія хоче показати їх як ісламських терористів.

Сенцов запевнив, що у Франції його почули.



Олег Сенцов та Еммануель Макрон під час зустрічі у Стразбурзі / Фото facebook.com/oleg.sentsov

Актуально: Крим ніколи не був до кінця українським, – Сенцов розповів, хто у цьому винен

Він також подарував Макрону свій тюремний пластиковий кухоль із наклеєним прізвищем.

Можете її поставити на полицю, а можете викинути у відро для сміття – це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених,

– сказав Сенцов.



Олег Сенцов та Еммануель Макрон обговорили питання українських полонених / Фото facebook.com/oleg.sentsov

Що відомо про полон і звільнення Олега Сенцова?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів.



У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.