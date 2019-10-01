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      Сенцов про зустріч з Макроном: подарував йому тюремну чашку і попросив не забувати про полонених

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      Олег Сенцов зустрівся з Еммануелем Макроном
      Олег Сенцов зустрівся з Еммануелем Макроном / Oleg Sentsov / Facebook

      Звільнений з російського полону політв'язень Олег Сенцов зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч відбулась у Страсбурзі.

      За словами Олега Сенцова, йому було цікаво познайомитись і поспілкуватись з французьким лідером. Він подякував йому за допомогу у звільненні українських полонених.

      Важливо: Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю

      Окрім того, колишній політв'язень поговорив із Макроном про російську агресію і Путіна.

      Запитав чи розуміє Макрон справжні цілі Путіна і чи довіряє йому. Відповіді мене задовольнили,
      – запевнив Сенцов.

      За його словами, Макрон також розпитував про в'язницю, але згадувати про це Олег не захотів. Замість цього Сенцов розповів президенту Франції про своє бачення війни на Донбасі і конкретно про ситуацію із 227 українськими полоненими. Він наголосив, що більшість із них – кримські татари, які страждають за свої політичні та релігійні переконання. А Росія хоче показати їх як ісламських терористів. 

      Сенцов запевнив, що у Франції його почули.

      Зустріч Макрона і Сенцова
      Олег Сенцов та Еммануель Макрон під час зустрічі у Стразбурзі / Фото facebook.com/oleg.sentsov

      Актуально: Крим ніколи не був до кінця українським, – Сенцов розповів, хто у цьому винен

      Він також подарував Макрону свій тюремний пластиковий кухоль із наклеєним прізвищем.

      Можете її поставити на полицю, а можете викинути у відро для сміття – це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених,
      – сказав Сенцов.


      Олег Сенцов та Еммануель Макрон обговорили питання українських полонених / Фото facebook.com/oleg.sentsov

      Що відомо про полон і звільнення Олега Сенцова?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів.

      У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

      7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

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      Теги: Новини політики Новини України Олег Сенцов Еммануель Макрон Новини Франції Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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