Сенцов просить не робити "невірних рухів": правозахисниця описала суть

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов надіслав листа російській правозахисниці Тетяні Щур. У листі політв’язень просить не робити "невірних рухів", не порадившись із ним.

Про це Щур написала на своїй сторінці у Facebook.

"Прийшов лист від Олега від 29 серпня. Олег пише, що останнім часом його "як прорвало". Листи доходять швидко, по кілька на день. Про здоров'я він нічого не пише, але, як завжди, пише, що не треба за нього хвилюватися", – мовиться у повідомленні правозихисниці.

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Вона додала, що Сенцов дякує всім, хто йому допомагає, особливо тим, хто робить щось для тих, за чиє звільнення, політв’язень, власне і бореться.

І ще він дуже просить не робити "невірних рухів", не порадившись з ним. І наводить приклади таких "рухів". Одна жінка з Одеси надіслала йому півтора місяці тому бандероль (а за вимогами режиму можна посилати бандероль лише раз на 3 місяці) з пачкою газет. До того ж на полях були коментарі українською мовою. Олегу пред'явили акт про зміст бандеролі і відправили її на лінгвістичну експертизу! Перевіряють досі, але зате наступну бандероль він зможе отримати тільки через 3 місяці,

– передала Щур зміст листа Сенцова.

Ще одним прикладом таких "невірних рухів" стало те, що хтось надіслав у листі незаконно засудженому українцеві носовичок і 2 одноразових пакетики з чаєм. Так, хустинку вилучили і відправили під конвоєм "на вільну каптьорку", а чай, як харчові продукти, виявлені в недозволеному місці, знищили.

"І це не знущання якісь особливі. Просто це вимоги режиму. Вони і в Африці, і в Україні, і в Америці практично одні і ті ж. Просто це в'язниця. І нам треба це розуміти", – наголосила правозахисниця.

Вона додала, що Сенцов передає привіт всім хорошим людям і "дуже сподівається на всіх нас. На те, що ми будемо продовжувати боротися. І не тільки за нього, але і за всіх".

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За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Як розгорталися події з Олегом Сенцовим?