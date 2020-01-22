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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Сенцов у Давосі: Путін грає у довгу гру, йому зараз вигідний "мир" з Україною

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      Олег Сенцов / 24 канал

      Теперішні то телефонні, то "живі" переговори українського та російського президентів, які стали помітно частішими, свідчать про те, що Володимир Путін грає у довгу, дуже серйозну та складну гру. Він жорстокий і сильний противник і на це слід завжди зважати.

      Про це розповів український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Новое время".

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      Путін грає в довгу гру – дуже серйозну, дуже складну. Це дуже небезпечний, сильний противник і абсолютно жорстокий. Потрібно розуміти, з ким ти маєш справу. Або пан Зеленський не зовсім розуміє, з ким він має справу, або вважає, що він зможе це зробити,
      – зауважив колишній політв’язень.

      Сенцов додає: таку ж позицію, як Зеленський, має глава СБУ Іван Баканов.

      Я з ним спілкувався. Дуже дивно чути від дорослих людей, що вони в це вірять,
      – висловився бранець Кремля про переговори з Путіним.

      Що думає про наміри Путіна і повернення Криму Україні Сенцов: головне

      • Путін хоче миру, бо це для нього зручно. Саме тому він демонструє всім, що веде переговори, що Росія начебто не є агресором. Таким чином він намагається показати світовій спільноті: в Україні – внутрішній конфлікт.
      • Для Путіна Крим надзвичайно важливий. Україні реальніше повернути Донбас, аніж анексований півострів.
      • Крим можна буде повернути лише після того, як Путін піде з посади президента. В іншому випадку – "він швидше віддасть Кремль".
      • Всередині Росії назрівають протестні настрої і несприйняття влади. Для України це – вікно можливостей, коли можуть повернутися окуповані території – і Донбас, і Крим.
      • Рішення про повернення Криму, на думку режисера, буде приймати вже нове, більш демократичне у порівнянні з Путіним, керівництво Росії.
      • Цьому керівництву потрібно буде допомогти в питанні повернення півострова жорсткою позицією самої України і підтримкою її в усьому світовому співтоваристві.

      Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Подія збирає вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом. Вперше п'ять найбільших світових ризиків є екологічними.

      Цього року форум триватиме з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього завітають 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей, зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Давос 2020 Новини України Україна – Росія Анексія Криму Війна на Донбасі Олег Сенцов Українці в полоні РФ Володимир Путін
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