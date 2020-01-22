Сенцов у Давосі: Путін грає у довгу гру, йому зараз вигідний "мир" з Україною

Теперішні то телефонні, то "живі" переговори українського та російського президентів, які стали помітно частішими, свідчать про те, що Володимир Путін грає у довгу, дуже серйозну та складну гру. Він жорстокий і сильний противник і на це слід завжди зважати.

Про це розповів український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає "Новое время".

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Путін грає в довгу гру – дуже серйозну, дуже складну. Це дуже небезпечний, сильний противник і абсолютно жорстокий. Потрібно розуміти, з ким ти маєш справу. Або пан Зеленський не зовсім розуміє, з ким він має справу, або вважає, що він зможе це зробити,

– зауважив колишній політв’язень.

Сенцов додає: таку ж позицію, як Зеленський, має глава СБУ Іван Баканов.

Я з ним спілкувався. Дуже дивно чути від дорослих людей, що вони в це вірять,

– висловився бранець Кремля про переговори з Путіним.

Що думає про наміри Путіна і повернення Криму Україні Сенцов: головне

Путін хоче миру, бо це для нього зручно. Саме тому він демонструє всім, що веде переговори, що Росія начебто не є агресором. Таким чином він намагається показати світовій спільноті: в Україні – внутрішній конфлікт.

Для Путіна Крим надзвичайно важливий. Україні реальніше повернути Донбас, аніж анексований півострів.

Крим можна буде повернути лише після того, як Путін піде з посади президента. В іншому випадку – "він швидше віддасть Кремль".

Всередині Росії назрівають протестні настрої і несприйняття влади. Для України це – вікно можливостей, коли можуть повернутися окуповані території – і Донбас, і Крим.

Рішення про повернення Криму, на думку режисера, буде приймати вже нове, більш демократичне у порівнянні з Путіним, керівництво Росії.

Цьому керівництву потрібно буде допомогти в питанні повернення півострова жорсткою позицією самої України і підтримкою її в усьому світовому співтоваристві.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Подія збирає вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом. Вперше п'ять найбільших світових ризиків є екологічними.



Цього року форум триватиме з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього завітають 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей, зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський.