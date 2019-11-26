Сенцов у Європарламенті: ми не хочемо бути рабами Путіна і жити як у Росії – відео

Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов виступив у Європарламенті та нагадав про важливість звільнення українських політв'язнів, які досі перебувають в Росії та на непідконтрольних Україні територіях.

Олег Сенцов подякував ЄС за підтримку України у боротьбі з Росією і закликав не забувати за українців, які перебувають у полоні РФ.

Актуально: Сенцов зізнався, коли йому було особливо страшно у російському полоні

З моїм звільненням хепіенд не настав. У Росії продовжують утримувати близько сотні наших політв’язнів, більшість з яких кримські татари. Понад 200 військових, жінок і навіть неповнолітніх перебувають в тюрмах Донецька і Луганська… Що з ними відбувається там, ми не знаємо. В яких вони умовах, ми не знаємо. Про їхній стан здоров’я ми не знаємо. Ми навіть точної кількості цих людей не знаємо, але вони зараз продовжують перебувати там вже не перший рік,

— нагадав Сенцов європарламентарям.

Він додав, що говоритиме про цих людей щоразу, коли опинятиметься біля мікрофона.

Сенцов також наголосив, що українці не хочуть жити як у Росії і знаходитися під впливом Кремля.

Дивіться виступ Олега Сенцова у Європарламенті:

Відзначимо, що сьогодні Олег Сенцов у Європарламенті отримає престижну премію Сахарова. Її Сенцову присудили ще у 2018 році і це перший випадок в історії, коли цю нагороду отримає українець.

Що таке премія Сахарова?Це премія за свободу думки, яка є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема й у захисті прав людини та її основних свобод.

Відзначимо, що президент Європейського парламенту Давід Сассолі вже запрошував Олега Сенцова до Страсбурга та навіть заявляв, що готовий особисто привезти премію до України, якщо режисер не зможе приїхати через стан здоров'я.

Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?

Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму;

Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;

У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років;

У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;

З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.

Детально про Олега Сенцова та обмін полоненими читайте у матеріалах 24 каналу.