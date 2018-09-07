Сенцов відмовився від госпіталізації: документ

Український політв'язень Олег Сенцов знову відмовився від госпіталізації до Лабитнангської міської лікарні, посилаючись на нібито "задовільні умови тримання в колонії".

Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Омбудсмен опублікувала лист від російської Уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової, у якому та посилається на "письмову відмову" Сенцова від госпіталізації.

Але ми усі добре знаємо істинну причину його відмови ... В міській лікарні до нього ставляться жахливо. Йому не надають належної медичної допомоги і тиснуть психологічно,

– заявила український омбудсмен.

Москалькова також повідомила, що стан здоров’я Олега Сенцова не погіршився. Йому продовжують колоти внутрішні ін’єкції, а також надають підтримуючу суміш.

Денисова також повторно наголосила на якнайшвидшому обміні політв'язнями, однак російський омбудсмен відповіла, що обговорення цього питання не входить до її повноважень.

Раніше стало відомо про пікети на підтримку Сенцова під адміністрацією Путіна.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.