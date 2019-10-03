13:43
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Сенцов відповів, чи може Україна не залежати від Росії

      371 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов вважає, що в економічному питанні Україна не може бути незалежною від Росії.

      Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle та пояснив, що в цьому питанні є занадто багато зв'язків. 

      До слова: Роздягали, погрожували зґвалтувати, – Сенцов сказав, як його катували у Росії

      "Вони зараз зруйновані через війну, але вони все одно рано чи пізно відновляться тоді, коли в Росії буде нормальний демократичний устрій, а не нинішній режим", – сказав Сенцов. 

      Важливо! У першому кварталі 2019 року обсяги торгівлі між Україною та Росії склали 2,34 мільярда доларів. 

      товари росія україна
      Найбільші торговельні партнери України / Інфографіка 24 каналу

      Також додав: "Поки Росія не поверне "рейки" в бік демократизації та європейських принципів, у нас будуть з нею проблеми".

      Я дуже добре розрізняю, що таке Росія, і що таке путінський режим. Я борюся не з Росією як державою, а з путінським режимом, який захопив Росію і поневолив свідомість громадян,
      – наголосив режисер.

      Що відомо про Олега Сенцова потрапив у російський полон? Український режисер, який п'ять років провів у російському полоні. Затримали його у 2014 році в окупованому Криму. Тоді його звинуватили у підготовці терактів та засудили до 20 років російської колонії суворого режиму.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

      Повернувся режисер з полону 7 вересня під час обміну з Росією полоненими.

      blog_ava
      Надувні ляльки і насос: нардеп Тищенко зганьбився через формулу Штайнмаєра
      сьогодні
      7041
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ Заручники Обмін полоненими
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сьогодні , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1121
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сьогодні , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 3925
      Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      554
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 1405
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 жовтня , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 3110
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук