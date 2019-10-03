Сенцов відповів, чи може Україна не залежати від Росії

Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов вважає, що в економічному питанні Україна не може бути незалежною від Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle та пояснив, що в цьому питанні є занадто багато зв'язків.

До слова: Роздягали, погрожували зґвалтувати, – Сенцов сказав, як його катували у Росії

"Вони зараз зруйновані через війну, але вони все одно рано чи пізно відновляться тоді, коли в Росії буде нормальний демократичний устрій, а не нинішній режим", – сказав Сенцов.

Важливо! У першому кварталі 2019 року обсяги торгівлі між Україною та Росії склали 2,34 мільярда доларів.



Найбільші торговельні партнери України / Інфографіка 24 каналу

Також додав: "Поки Росія не поверне "рейки" в бік демократизації та європейських принципів, у нас будуть з нею проблеми".

Я дуже добре розрізняю, що таке Росія, і що таке путінський режим. Я борюся не з Росією як державою, а з путінським режимом, який захопив Росію і поневолив свідомість громадян,

– наголосив режисер.

Що відомо про Олега Сенцова потрапив у російський полон? Український режисер, який п'ять років провів у російському полоні. Затримали його у 2014 році в окупованому Криму. Тоді його звинуватили у підготовці терактів та засудили до 20 років російської колонії суворого режиму.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



Повернувся режисер з полону 7 вересня під час обміну з Росією полоненими.