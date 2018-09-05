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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сенцов відповів на лист французів: "Не варто забувати про інших українських в’язнів"

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Новий лист Олега Сенцова
Новий лист Олега Сенцова / Фото з вільних мереж

Незаконно засуджений у Росії українських режисер Олег Сенцов зі словами подяки відповів на лист французів, які висловили йому свою підтримку. При цьому бранець Кремля закликав "не забувати про інших українських в’язнів, що позбавлені волі в Росії".

Новий лист від Сенцова, датований 28 серпня, опубліковано 5 вересня на сторінці петиції Aidez-nous à sauver Oleg Sentsov et d'autres prisonniers politiques! ("Допоможіть врятувати Олега Сенцова та інших політв’язнів!").

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Раніше, а саме 21 серпня, французька газета Le Monde опублікувала звернення всесвітньо відомих режисерів, письменників і філософів до європейських лідерів із закликом домогтися негайного звільнення Сенцова.

Повний текст листа Олега Сенцова:

"Вітаю, мої французькі друзі! Дякую вам за ті незліченні листи, які ви мені надіслали, за ті теплі слова і підтримку, які ви в них вклали. Я лише один раз був у Франції, в Парижі і в Нормандії, але закохався у вашу країну назавжди! Хоча деякі примудряються в неї закохатися і заочно, жодного разу в ній не побувавши, ось яка сила любові та потягу до Франції та її народу. І мені дуже приємно, що французи та їхній президент так підтримують мене та мою країну. Дякую ще раз!

Проте не варто забувати про інших українських в’язнів, що позбавлені волі в Росії за несправедливими, політичними та сфабрикованими звинуваченнями.

Мої дії скеровані, перш за все, на те, щоб звернути увагу на їхню долю і якось допомогти звільнити їх. Маю надію, що у народу Франції схожі цілі, адже ви так любите свободу і не один раз продемонстрували всьому світові, як за неї треба боротися! І ми, українці, дуже схожі в цьому на вас! Слава Україні і Слава Франції!".

Лист Сенцова
Лист Сенцова

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Як розгорталися події з Олегом Сенцовим?

хроніка подій
Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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