Сенцова нагородили премією Магнітського: що це таке

У четвер, 15 листопада, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов був нагороджений премією імені Сергія Магнітського. Це міжнародна премія в галузі журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі.

Про це повідомляє Zn.ua.

Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Свєтова, гватемалські юристи Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний, а також посмертно нагороджений американський сенатор Джон Маккейн.

Читайте також: Спектакль "Burning Doors" про Сенцова вперше показали в Україні: що треба знати

У цьому році на вручення премії з'їхалися понад 200 політиків, журналістів і представників некомерційних організацій.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Нагородження має відбутися 12 грудня у французькому Страсбурзі.



А 14 листопада Олег Сенцов був удостоєний нагороди проекту "Платформа європейської пам'яті та сумління", який досліджує тоталітарні режими в Європі у XX столітті.

Що таке премія імені Магнітського? Була заснована у 2015 році. Це не грошова премія і присуджується вона, зокрема, за видатні заслуги у сфері журналістських розслідувань, за досягнення в галузі захисту прав людини, за видатний внесок у глобальну кампанію у справі Магнітського, за кращу адвокатську діяльність у захисті прав людини не тільки в Росії, але і в інших країнах.

Хто такий Сергій Магнітський? Російський аудитор, який працював у консалтинговій компанії Firestone Duncan. У 2008 році був заарештований і помер в ізоляторі 7 днів до закінчення однорічного терміну, протягом якого його могли законно утримувати без суду. На Заході арешт і смерть Магнітського пов'язують з тим, що він викрив корупційні схеми з повернення податків, організовані російськими чиновниками і силовиками, які використовувалися для масштабного розкрадання бюджетних коштів.