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Сенцова висунуть на премію Сахарова, – ЗМІ

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Українського політв'язня Сенцова можуть номінувати на премію Сахарова
Українського політв'язня Сенцова можуть номінувати на премію Сахарова / фото з відкритих джерел

Існує велика вірогідність того, що українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колонії в Лабитнангі, номінують на премію Сахарова.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк.

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Схоже на те, що Олег Сенцов буде одним із лауреатів на премію Сахарова цьогоріч,
– написав він.

За словами журналіста, Сенцов користується підтримкою серед деяких депутатів "Європейської народної партії", "Європейських консерваторів та реформістів" й "Альянсу демократів та лібералів за Європу".

Підтвердження цієї інформації слід очікувати наступного тижня, а рішення щодо остаточного лауреата – наприкінці жовтня.

Нагадаємо, на сайті Білого дому зареєстрували петицію за звільнення українського режисера Олега Сенцова. Вона вже набрала необхідні 100 тисяч голосів, тепер її повинна розглянути американська влада.

Що таке Премія імені Сахарова? Це щорічна відзнака Європейського Парламенту. Інша назва нагороди – "Премія Сахарова за свободу думки". Її започаткували у 1988 році. Вручають нагороду за досягнення у таких областях:
1. захист прав людини і його основних свобод;
2. розвиток демократії і відстоювання верховенства права;
3. повага до міжнародного законодавства;
4. захист прав меншин.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Європарламент журналісти
Джерело: 24 Канал
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