Сенцова висунуть на премію Сахарова, – ЗМІ

Існує велика вірогідність того, що українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колонії в Лабитнангі, номінують на премію Сахарова.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк.

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Схоже на те, що Олег Сенцов буде одним із лауреатів на премію Сахарова цьогоріч,

– написав він.

За словами журналіста, Сенцов користується підтримкою серед деяких депутатів "Європейської народної партії", "Європейських консерваторів та реформістів" й "Альянсу демократів та лібералів за Європу".

Підтвердження цієї інформації слід очікувати наступного тижня, а рішення щодо остаточного лауреата – наприкінці жовтня.

It is very likely that Oleg #Sentsov will be one of the nominees for this year’s #Sakharovprize. He enjoys support among some EPP, ECR and ALDE MEPs. Confirmation next week and decision on the final laureate at the end of October. #Crimea #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 вересня 2018 р.

Нагадаємо, на сайті Білого дому зареєстрували петицію за звільнення українського режисера Олега Сенцова. Вона вже набрала необхідні 100 тисяч голосів, тепер її повинна розглянути американська влада.

Що таке Премія імені Сахарова? Це щорічна відзнака Європейського Парламенту. Інша назва нагороди – "Премія Сахарова за свободу думки". Її започаткували у 1988 році. Вручають нагороду за досягнення у таких областях:

1. захист прав людини і його основних свобод;

2. розвиток демократії і відстоювання верховенства права;

3. повага до міжнародного законодавства;

4. захист прав меншин.