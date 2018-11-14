Сенцову присудили ще одну вагому нагороду
Український режисер Олег Сенцов, який незаконно засуджений у Росії, удостоєний нагороди проекту "Платформа європейської пам'яті та сумління", який досліджує тоталітарні режими в Європі у XX столітті.
14 листопада нагороду присудили у парламенті Словенії. Її отримав український посол Михайло Бродович.
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Про це дипломат написав у своєму Facebook.
У Парламенті Словенії відбулася надзвичайно приємна та непересічна подія – у рамках міжнародної конференції "Темна сторона місяця", мав честь отримати нагороду Платформи європейської пам'яті та сумління, якою відзначено українського режисера та політичного в'язня Кремля Олега Сенцова,
– зазначив дипломат.
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Посол висловив вдячність міжнародній спільності "за демонстрацію своєї солідарності з українськими політичними бранцями".
Що таке Платформа європейської пам'яті та сумління?Це міжнародний проект, який досліджує діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі у XX столітті. У 2011 році його започаткували у Празі на саміті глав урядів країн Вишеградської четвірки (групи Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини).
25 жовтня стало відомо, що Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Нагородження має відбутися 12 грудня у французькому Страсбурзі.
Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Українського режисеар Олега Сенцова затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.
5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.