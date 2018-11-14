Сенцову присудили ще одну вагому нагороду

Український режисер Олег Сенцов, який незаконно засуджений у Росії, удостоєний нагороди проекту "Платформа європейської пам'яті та сумління", який досліджує тоталітарні режими в Європі у XX столітті.

14 листопада нагороду присудили у парламенті Словенії. Її отримав український посол Михайло Бродович.

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Про це дипломат написав у своєму Facebook.

У Парламенті Словенії відбулася надзвичайно приємна та непересічна подія – у рамках міжнародної конференції "Темна сторона місяця", мав честь отримати нагороду Платформи європейської пам'яті та сумління, якою відзначено українського режисера та політичного в'язня Кремля Олега Сенцова,

– зазначив дипломат.

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Посол висловив вдячність міжнародній спільності "за демонстрацію своєї солідарності з українськими політичними бранцями".

Сьогодні Посол @MBrodovych взяв участь у другій частині міжнародної конференції «Темна сторона місяця», у рамках якої було вручено премію Платформи європейської пам’яті та сумління українському режисеру та політичному в’язню Кремля Олегу Сенцову pic.twitter.com/BWmJ9fxo06 — UkraineInSlovenia (@UKRinSVN) 14 листопада 2018 р.

Що таке Платформа європейської пам'яті та сумління?Це міжнародний проект, який досліджує діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі у XX столітті. У 2011 році його започаткували у Празі на саміті глав урядів країн Вишеградської четвірки (групи Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини).

25 жовтня стало відомо, що Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Нагородження має відбутися 12 грудня у французькому Страсбурзі.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Українського режисеар Олега Сенцова затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.



5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.