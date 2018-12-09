Сенцову вже 3 тижні не віддають посилку з теплими речами та продуктами

Незаконно засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову вже 3 тижні не передають посилку, яку йому з Челябінська відправили російські правозахисники. Це відбувається не вперше.

Про це у Facebook написала правозахисниця Тетяна Щур.

Вона розповіла, що посилку політв’язневі відправили ще 12 листопада, а 17 листопада посилку зареєстрували у поштовому відділенні у місті Лабитнангі, де і розташована колонія, в якій утримають Сенцова. Проте після того посилку відправили у місто Салехард, а 20 листопада знову повернули на пошту.

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У колонії правозахисникам сказали, що повідомлення про передачу Сенцову отримали 27 листопада.

І тут почалася політика. Як і рік тому, посилку не вручають вже 3 тижні. Пояснювати, навіщо ув’язненому за Полярним колом потрібні теплі речі, продукти та фільми, нормальним людям не потрібно. Але очевидно, керівництво колонії цього не розуміє. Або навпаки, розуміє дуже добре,

– зазначила Щур.

Вона додала, що причини, що посилка нібито перевищує допустиму вагу, є надуманими. Колонія дозволяє вагу, визначену поштою, – до 50 кілограмів. Сенцову ж відправили 23 кілограми.

"Те, що заклади Федеральної служби виконання покарань Росії порушують закон, нас не дивує. Але миритися з цим ми не збираємося. Вже скеровані скарги на сайти президента, ФСВП та Генпрокуратури", – написала правозахисниця.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.