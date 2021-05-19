Після цієї історії Альона Чмульова потрапила до бази "Миротворця". Саме там оприлюднили публікації чоловіка харків'янки з підтримкою сепаратизму та фото їх дитини з прапорами так званої "Новоросії".

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Що публікував чоловік

Віталій Чмульов неодноразово поширював на своїй сторінці у забороненій соцмережі "Вконтакті" підтримку сепаратизму. З найяскравішого – фото, ймовірно, його маленького сина на танку.



Дитина на танку з прапорами терористів / Скриншот "Миротворця"

На транспорті прикріплений прапор так званої "Новоросії". Також це фото зроблене на фоні адміністративної будівлі зі стягом так званої "ДНР".



Публікація Віталія Чмульова у "Вконтакті" / Скриншот "Миротворця"

Окрім цього, на сторінці знайшли фото вбитих ватажків терористів із підписом "Ви завжди з нами". Також цікава його публікація з меморіальною плитою, на якій вибиті слова "Донбас ніхто не ставив на коліна та нікому поставити не дано".



Вбиті бойовики, яких постив Віталій Чмульов / Скриншот "Миротворця"

Коротко про цей скандал