Діти з прапорами бойовиків: що відомо про сім'ю жінки, яка посилала Україну "до д*пи"

Жительку Харкова разом із двома дітьми не впустили на літак до Туреччини. Через це вони разом демонстративно викидали паспорти й посилала Україну "до д*пи". Така зневага до України набула неабиякого розголосу в мережі. Згодом виявилось, що в її сім'ї цілком прийнятним є й сепаратизм.
Після цієї історії Альона Чмульова потрапила до бази "Миротворця". Саме там оприлюднили публікації чоловіка харків'янки з підтримкою сепаратизму та фото їх дитини з прапорами так званої "Новоросії".
До теми Жінка викинула паспорт і послала Україну: Геращенко порадив харків'янці вивчити закони
Що публікував чоловік
Віталій Чмульов неодноразово поширював на своїй сторінці у забороненій соцмережі "Вконтакті" підтримку сепаратизму. З найяскравішого – фото, ймовірно, його маленького сина на танку.
Дитина на танку з прапорами терористів / Скриншот "Миротворця"
На транспорті прикріплений прапор так званої "Новоросії". Також це фото зроблене на фоні адміністративної будівлі зі стягом так званої "ДНР".
Публікація Віталія Чмульова у "Вконтакті" / Скриншот "Миротворця"
Окрім цього, на сторінці знайшли фото вбитих ватажків терористів із підписом "Ви завжди з нами". Також цікава його публікація з меморіальною плитою, на якій вибиті слова "Донбас ніхто не ставив на коліна та нікому поставити не дано".
Вбиті бойовики, яких постив Віталій Чмульов / Скриншот "Миротворця"
Коротко про цей скандал
- Харків'янку з 2 дітьми не пустили на літак до Стамбула.
- Тому вона розповіла, як незадоволена законодавством України, а потім – викинула паспорт.
- Згодом це зробити її діти, які на камеру посилали Україну "до д*пи".
- Після цього в інстаграмі вона оприлюднила відеозвернення, в якому заявила, що відео, яке розповсюдили є фейком. Нібито воно було спеціально змонтоване.
- У Держприкордонслужбі заявили, що жінку не випустили з країни аргументовано.
- Вона не мала нотаріальної згоди батька дітей на їхнє вивезення до Туреччини, а також свідоцтва про їхнє народження.