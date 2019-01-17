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      Серб Джокович кумедно впав під час матчу Australian Open: відео

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      Джокович карколомно впав
      Джокович карколомно впав / twitter.com

      Лідер світового рейтингу серб Новак Джокович карколомно впав під час матчу 1/32 Australian Open в Мельбурні.

      Сербу протистояв французький тенісист Жо-Вілфрід Тсонга, який на сьогодні посідає 177 місце в рейтингу ATP.

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      В одному з моментів матчу сербський тенісист, який шість разів перемагав на змаганнях у Мельбурні, впав, однак зумів продовжити гру.

       

       

      Джокович переміг за підсумком трьох сетів – 6:3, 7:5, 6:4. У наступному раунді сербу протистоятиме 19-річний канадський тенісист Денис Шаповалов.

      Нагадаємо, що серед українських жінок боротьбу на першому у 2019 році турнірі серії Grand Slam продовжують Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

       

      Теги: Спорт Теніс Australian Open
      Джерело: 24 Канал
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