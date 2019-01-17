Серб Джокович кумедно впав під час матчу Australian Open: відео
Лідер світового рейтингу серб Новак Джокович карколомно впав під час матчу 1/32 Australian Open в Мельбурні.
Сербу протистояв французький тенісист Жо-Вілфрід Тсонга, який на сьогодні посідає 177 місце в рейтингу ATP.
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В одному з моментів матчу сербський тенісист, який шість разів перемагав на змаганнях у Мельбурні, впав, однак зумів продовжити гру.
Джокович переміг за підсумком трьох сетів – 6:3, 7:5, 6:4. У наступному раунді сербу протистоятиме 19-річний канадський тенісист Денис Шаповалов.
Нагадаємо, що серед українських жінок боротьбу на першому у 2019 році турнірі серії Grand Slam продовжують Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
Джерело: 24 Канал
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