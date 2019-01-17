Серб Джокович кумедно впав під час матчу Australian Open: відео

Лідер світового рейтингу серб Новак Джокович карколомно впав під час матчу 1/32 Australian Open в Мельбурні.

Сербу протистояв французький тенісист Жо-Вілфрід Тсонга, який на сьогодні посідає 177 місце в рейтингу ATP.

Читайте також: Американка ледь не зомліла від страху, на Australian Open знайомлять з дикими тваринами: фото

В одному з моментів матчу сербський тенісист, який шість разів перемагав на змаганнях у Мельбурні, впав, однак зумів продовжити гру.

Джокович переміг за підсумком трьох сетів – 6:3, 7:5, 6:4. У наступному раунді сербу протистоятиме 19-річний канадський тенісист Денис Шаповалов.

Нагадаємо, що серед українських жінок боротьбу на першому у 2019 році турнірі серії Grand Slam продовжують Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.