Бразилія обіграла Сербію та вийшла в плей-оф, серби покидають Чемпіонат світу

Сербії потрібна була перемога (або нічия у випадку поразки швейцарців), щоб вийти в плей-оф Чемпіонату світу. От тільки їх суперником була збірна Бразилії.

Щодо бразильців, то команда не надто вдало стартувала на Чемпіонаті світу, попри те, що набрала чотири очки за два матчі. Нічия проти швейцарців, та вирвана перемога проти Коста-Рики вже у доданий арбітром час – не те, чого очікували від "пентакампеоне" на Мундіалі.

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Команди довго не могли створити результативний момент біля воріт один одного – надійність захисту переважала над креативністю нападу. Хоча саме захист сербів перший помилився у цьому матчі. Але було це вже після того, як команди зіграли півгодини матчу. Коутіньо віддав пас на Пауліньо з глибини поля. Серби не встигли за ривком півзахисника, воротар Стойковіч теж запізнився із виходом з воріт, і бразилець в дотик перекинув його, відправивши м'яч у ворота.

Такий рахунок залишав сербів ні з чим, тож вони пішли активніше вперед. У другому таймі бразильці віддали м'яч суперникам, взявши паузу. Однак серби нічого не могли зробити із захистом "селесао".

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Традиційно активними були Коутіньо та Неймар. Як і перший, так і капітан бразильців у цьому матчі відзначився результативним пасом (хоча сам змарнував чимало нагод). Саме Неймар подавав з кутового, коли відзначився Тіаго Сілва. Захисник випередив інших гравців та точно пробив головою по воротах.

Двох голів бразильцям вистачило, щоб виграти цей матч та вийти з групи з першого місця. Їх суперником у плей-оф стала збірна Мексики. Сербія вилітає з Чемпіонату світу.

Бразилія – Сербія 2:0

Голи: Пауліньо, 36, Тіаго Сілва, 68.