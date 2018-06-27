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Сербія – Бразилія: прогноз на матч Чемпіонату світу

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Сербія – Бразилія прогноз букмекерів
Сербія – Бразилія прогноз букмекерів

Збірні Бразилії та Сербії у матчі розіграють одну з путівок у плей-оф. За певних умов, обидві команди можуть вийти в 1/8 фіналу. Однак перемога однієї з команд точно гарантує їх подальший виступ на Мундіалі.

На думку букмекерів, більше шансів – у збірної Бразилії. Willaim Hill коефіцієнт на їх перемогу виставив на рівні 1,50. У той час як перемога Сербії оцінена в 7,00. Нічия – 4,00. Для прикладу, ймовірність того, що Неймар заб'є гол, а збірна Бразилії виграє – 2,50.

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У PariMatch перемога збірної Сербії отримала 7,40. Щодо Бразилії, то там майже без змін – 1,49. Нічия – 4,40.

Щодо кількості голів, то "тотал більше 1,5" на Бразилію приймають з коефіцієнтом 1,58, у той час як "тотал більше 1,5" на Сербію – 3,95.

Ті ж 7,00 на перемогу Сербії дає і "Фаворит". Перемогу Бразилії їх експерти оцінили в 1,49. Нічия – 4,60.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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