Сербія – Бразилія: відео голів та моментів матчу
Збірна Бразилії у матчі проти Сербії ще у першому таймі створила чималу кількість моментів. Але відзначитися за перші 45 хвилин у цьому матчі вдалося лише один раз.
Автором голу став Пауліньо, який в дотик перекинув м'яч через воротаря, який вийшов на перехоплення.
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Гол Пауліньо у ворота збірної Сербії
Подвоїли рахунок бразильці зі стандарту. Після подачі з кутового головою пробив Тіагу Сілва. Серби намагалися довести, що у цьому моменті було порушення правил, але гол зарахували.
Гол Тіаго Сілви
Джерело: 24 Канал
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