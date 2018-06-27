Сербія – Бразилія: відео голів та моментів матчу

Збірна Бразилії у матчі проти Сербії ще у першому таймі створила чималу кількість моментів. Але відзначитися за перші 45 хвилин у цьому матчі вдалося лише один раз.

Автором голу став Пауліньо, який в дотик перекинув м'яч через воротаря, який вийшов на перехоплення.

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Гол Пауліньо у ворота збірної Сербії

Подвоїли рахунок бразильці зі стандарту. Після подачі з кутового головою пробив Тіагу Сілва. Серби намагалися довести, що у цьому моменті було порушення правил, але гол зарахували.

Гол Тіаго Сілви