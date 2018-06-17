17:43
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Сербія перемогла Коста-Рику завдяки фантастичному голу зі штрафного

209 Читать новость на русском
Сербія Перемога Коста-Рику на Чемпіонаті світу
Сербія Перемога Коста-Рику на Чемпіонаті світу

На Чемпіонаті світу збірна Сербії мінімально здолала Коста-Рику у матчі 17 червня. ЦЕ був перший матч у групі Е.

Команди зіграли у доволі атакувальний футбол. Більше перевагою володіли серби. Але пробити надійного Кейлора Наваса вони на початку зустрічі не зуміли. Хоча нагоди виникали неодноразово.

Читайте також: Коста-Рика – Сербія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Перемогу ж команда здобула завдяки вдало виконаному штрафному Александром Коларовим. Серб пробив над стінкою з гравців, і м'яч влетів точно під штангу у верхній кут воріт. Голкіпер у стрибку не зумів дотягнутися до м'яча.

Наприкінці матчу сталася сутичка на полі за участі серба Неманьї Матіча та одного з представників тренерського штабу збірної Коста-Рики. Однак обійшлося без попереджень та вилучень. Хоча вже у доданий арбітром час суддя був змушений вдатися до відеоповтору, щоб побачити, чи було порушення. Фол був, але Александар Прійовіч отримав лише жовту карту за це.

Варто зазначити, що в цій групі також виступають збірні Бразилії та Швейцарії.

Коста-Рика – Сербія 0:1

Гол: Коларов, 59

 

 

 

Теги: Новини спорту ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
сьогодні, 17:00 Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 358
Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
сьогодні, 16:05 Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
541
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сьогодні, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 1014
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сьогодні, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1654
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 червня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4873
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук