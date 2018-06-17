Сербія перемогла Коста-Рику завдяки фантастичному голу зі штрафного
На Чемпіонаті світу збірна Сербії мінімально здолала Коста-Рику у матчі 17 червня. ЦЕ був перший матч у групі Е.
Команди зіграли у доволі атакувальний футбол. Більше перевагою володіли серби. Але пробити надійного Кейлора Наваса вони на початку зустрічі не зуміли. Хоча нагоди виникали неодноразово.
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Перемогу ж команда здобула завдяки вдало виконаному штрафному Александром Коларовим. Серб пробив над стінкою з гравців, і м'яч влетів точно під штангу у верхній кут воріт. Голкіпер у стрибку не зумів дотягнутися до м'яча.
Наприкінці матчу сталася сутичка на полі за участі серба Неманьї Матіча та одного з представників тренерського штабу збірної Коста-Рики. Однак обійшлося без попереджень та вилучень. Хоча вже у доданий арбітром час суддя був змушений вдатися до відеоповтору, щоб побачити, чи було порушення. Фол був, але Александар Прійовіч отримав лише жовту карту за це.
Варто зазначити, що в цій групі також виступають збірні Бразилії та Швейцарії.
Коста-Рика – Сербія 0:1
Гол: Коларов, 59
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