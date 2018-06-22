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Сербія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу

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Сербія – Швейцарія відео голів матчу Чемпіонату світу 2018
Сербія – Швейцарія відео голів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Сербії та Швейцарії на Чемпіонаті світу перший гол у матчі забили доволі швидко. Першим це вдалося сербам.

Свій гол балканці забили вже на 5 хвилині матчу. Автор – Мітровіч, який головою замкнув насів з кута поля. Зоммер не длтягнувся до м'яча.

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Гол Сербії у ворота Швейцарії

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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