Сербія – Швейцарія: відео голів та моментів матчу
Збірні Сербії та Швейцарії на Чемпіонаті світу перший гол у матчі забили доволі швидко. Першим це вдалося сербам.
Свій гол балканці забили вже на 5 хвилині матчу. Автор – Мітровіч, який головою замкнув насів з кута поля. Зоммер не длтягнувся до м'яча.
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Гол Сербії у ворота Швейцарії
Джерело: 24 Канал
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