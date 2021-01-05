У Сербії, в місті Урошеваць, 5 січня вибухнуло кафе з великою кількістю людей. В результаті, постраждали щонайменше 42 людини.

За попередньою версією, в закладі стався вибух балону із газом. Про це повідомляє видання РТС.

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Правоохоронці почали розслідування та з'ясовують причини інциденту.



У Сербії вибухнуло кафе / Фото з твіттеру



Постраждали понад 40 людей / Фото з твіттеру

Що відомо про постраждалих

20 постраждалих госпіталізували до клінічного центру Приштини, ще 22 людини – в лікарню міста Урошеваць.

Відомо, що серед постраждалих є 2 дитини, 4 людини перебувають у вкрай важкому стані.

Вибух у кафе Сербії: дивіться відео