У Сербії вибухнуло кафе, понад 40 постраждалих: фото, відео
У Сербії, в місті Урошеваць, 5 січня вибухнуло кафе з великою кількістю людей. В результаті, постраждали щонайменше 42 людини.
За попередньою версією, в закладі стався вибух балону із газом. Про це повідомляє видання РТС.
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Правоохоронці почали розслідування та з'ясовують причини інциденту.
У Сербії вибухнуло кафе / Фото з твіттеру
Постраждали понад 40 людей / Фото з твіттеру
Що відомо про постраждалих
20 постраждалих госпіталізували до клінічного центру Приштини, ще 22 людини – в лікарню міста Урошеваць.
Відомо, що серед постраждалих є 2 дитини, 4 людини перебувають у вкрай важкому стані.
Вибух у кафе Сербії: дивіться відео
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