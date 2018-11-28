Серед полонених українських моряків на Азовському морі – мешканець Львівщини

Серед 24 українських моряків, яких після збройного нападу в Керченській протоці захопили в полон російські прикордонники, є мешканець Львівщини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив редактор газети "Експрес" Олег Стецишин.

"Серед моряків, заарештованих Росією в Криму, є мешканець Львівщини Андрій Оприско. У Миколаївському районі мешкає його мати", – йдеться у дописі.

Із Vox Populi відомо, що Андрій Оприско 1971 року народження, із села Надітичі Миколаївського району. За званням Андрій Оприско – старший матрос катера "Нікополь".

У 2016 році він підписав контракт на воєнну службу в Чорноморському флоті. Служив на бойовому кораблі "Шостка". У 2017 році, після того як Чорноморський флот отримав нові швидкісні бойові катери, перевівся служити штурманом на один із цих катерів. У його команді виконує бойові патрулювання морських просторів біля берегів, де відбуваються бойові дії.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.