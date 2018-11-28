15:20
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Серед полонених українських моряків на Азовському морі – мешканець Львівщини

      278 Читать новость на русском
      Російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків
      Російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків / politeka.net

      Серед 24 українських моряків, яких після збройного нападу в Керченській протоці захопили в полон російські прикордонники, є мешканець Львівщини.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив редактор газети "Експрес" Олег Стецишин.

      "Серед моряків, заарештованих Росією в Криму, є мешканець Львівщини Андрій Оприско. У Миколаївському районі мешкає його мати", – йдеться у дописі.

      Із Vox Populi відомо, що Андрій Оприско 1971 року народження, із села Надітичі Миколаївського району. За званням Андрій Оприско – старший матрос катера "Нікополь".

      У 2016 році він підписав контракт на воєнну службу в Чорноморському флоті. Служив на бойовому кораблі "Шостка". У 2017 році, після того як Чорноморський флот отримав нові швидкісні бойові катери, перевівся служити штурманом на один із цих катерів. У його команді виконує бойові патрулювання морських просторів біля берегів, де відбуваються бойові дії.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

      хроніка подій
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини Криму Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Євросоюз відредагував на закон про реінтеграцію Донбасу
      19 січня , 14:57
      Який вигляд мають відремонтовані дороги України: цікаве відео
       2 жовтня , 21:43
      Тренер Барселони не спішить радіти відходу Роналду з Реала
       28 липня , 18:18
      Renault Kangoo "на бляхах" – перспективний помічник
       29 липня , 09:03
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук